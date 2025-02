Fermeture de C8 : «Ça va laisser une trace indélébile, et provoquer un rejet de la télé traditionnelle», assure Jules Torres

La fermeture de C8 va laisser une trace "indélébile chez une partie des Français" assure Jules Torres. Dans "On marche sur la tête", le chroniqueur affirme également que les "gens ont perdu quelque chose de concret". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





Écran noir. Vendredi soir, C8 va cesser d'émettre. Un clap de fin pour la chaîne la plus populaire de la TNT, après une âpre bataille juridique. "Ça va laisser une trace indélébile chez une partie des Français", assure dans On marche sur la tête Jules Torres. "Cette décision arbitraire et politique de quelques petits hommes gris dans une salle sombre va provoquer chez un certain nombre de Français un rejet de la télévision traditionnelle, qui peut pâtir depuis certaines années déjà d'un rejet avec l'arrivée notamment des plateformes et des réseaux sociaux, mais qui va être aggravé."

"Les gens ont perdu quelque chose de très concret"

Et le chroniqueur politique d'enfoncer le clou : "Les Animaux de la 8, ça n'existe nulle part ailleurs. L'émission de Jordan De Luxe [Chez Jordan, ndlr], ça n'existe nulle part ailleurs. [...] Les gens ont perdu quelque chose de très concret et ça [...] l'Arcom ne pourra rien faire pour eux."