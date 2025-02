Fabien Lecoeuvre estime que la "télécommande était un bulletin de vote" jeudi soir lors de la dernière de TPMP sur C8. De quoi expliquer le succès d'audience de la dernière de l'émission qui a rassemblé en moyenne 3,7 millions de téléspectateurs, un record.



Un final en fanfare. Jeudi soir, Cyril Hanouna a présenté la dernière de TPMP sur C8, à la veille de la fermeture de la chaîne. Une émission qui restera dans les annales à de nombreux titres, dont celui d'un record d'audience avec 3,7 millions de téléspectateurs en moyenne. Et pour Fabien Lecoeuvre, cela ne doit rien au hasard. "La télécommande hier soir, c'était un bulletin de vote", affirme-t-il.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Et le chroniqueur Jules Torres de lui emboiter le pas dans On marche sur la tête en acquiesçant : "Ça vaut toutes les pétitions, toutes les signatures et toutes les manifestations. En réalité, ce qui s'est passé hier soir, et Fabien a raison de le dire, c'est un choix délibéré des Français de soutenir C8 en regardant cette émission [...] pour dire qu'ils étaient contre la fermeture de la chaîne, pour soutenir Cyril Hanouna et pour la reconduction de TPMP, même si c'est ailleurs."