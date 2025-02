Yves-Marie, un auditeur qui a bénéficié de la générosité de Cyril Hanouna dans TPMP, révèle que l'animateur a fait bien plus pour lui hors antenne. Ce Palois de 46 ans insiste sur le fait qu'il lui a "littéralement sauvé la vie". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





C'est une séquence qui a marqué les téléspectateurs. Jeudi soir, pour la dernière de TPMP, de nombreuses personnes sont venues sur le plateau pour applaudir Cyril Hanouna. Ces personnes ont toutes en commun d'avoir reçu des cadeaux de la part de l'animateur, parmi lesquels une maison, une voiture, ou encore une semaine de ski à vie... Mais ce ne sont pas les seuls à avoir profité de la générosité de l'animateur.

On compte parmi eux Yves Marie. Cyril Hanouna "m'a littéralement sauvé la vie en 2013". "Il a fait des choses à l'antenne pour moi, m'a payé un an de course, mais aussi mes loyers impayés", raconte-t-il dans On marche sur la tête. "Il a fait énormément pour ma survie, et je le dis honnêtement s'il n'avait pas été là en 2013, je ne serais pas avec vous aujourd'hui. Il y a quelques semaines, il a encore financé un achat pour mon domicile, donc voilà, on aime ou on n'aime pas mais moi, je ne critique pas la main qui m'a tendu et qui m'a nourri."