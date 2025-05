De Marlène Schiappa à Raymond Domenech... Le casting explosif de la saison 5 des «Traîtres» dévoilé

La saison 4 à peine terminée, le jeu "Les Traîtres" présente déjà son prochain casting... et il est prometteur. La chaîne M6 vient de dévoiler le nom des seize candidats, aux profils très éclectiques, qui ont accepté de se lancer ce défi basé sur les règles du jeu "Les Loups-garous". Petit tour d'horizon.

Alors que la quatrième saison du jeu télévisé de M6 vient de s'achever, avec la victoire d'Adil Rami, les noms des prochains participants sont déjà connus. Après avoir réuni vingt personnalités la troisième et la quatrième saison, "Les Traîtres" verront s'affronter seize candidats au sein du château de Bourmel, une bâtisse néogothique du XVIIIe siècle située dans le Doubs.

Le tournage de l'émission présentée par Eric Antoine a ainsi débuté le 31 mars, rapporte le magazine Télé Star, qui a d'abord partagé en exclusivité le nom des candidats, avant que les informations ne soient confirmées par Puremédias. Des comédiens, une ancienne Miss France, une star du ballon rond... Découvrez la sélection de la saison 5 !

Un casting diversifié

Inspiré du format de l'émission néerlandaise "De Verraders", qui reprend le principe du jeu "Les Loups-garous", le programme français a pour but de démasquer les traîtres ou faire éliminer les loyaux selon son camp. Comme à chaque saison, il prévoit d'intégrer au casting une personnalité issue du monde de la politique. Après Raquel Garrido lors de la saison 4, l’ancienne secrétaire d'État, Marlène Schiappa, devra faire ses preuves face à une concurrence rude.

La chanteuse et comédienne belge Helena Noguerra, qui sera prochainement la tête d'affiche de "Nouveau jour" sur M6, sera de la partie, aux côtés d'une autre figure emblématique de la chaîne : Anne-Elisabeth Blateau, connue pour son rôle dans "Scènes de ménages". Les comédiens Fabienne Carat et Théo Fernandez, vu dans "Les Tuche", ont également répondu présent. Tania Dutel, une humoriste issue du Jamel Comedy Club fera aussi son entrée.

Après le footballeur Adil Rami, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France Raymond Domenech représentera le domaine du sport. Le vidéaste web Doigby, figure incontournable de l'e-sport ainsi que Marc Lacombe alias Marcus, spécialiste dans l'animation jeu vidéo, sont également attendus. Ils seront rejoints par l'ancienne Miss France Camille Cerf et l'animatrice et chroniqueuse Christine Bravo. Enfin, le casting est complété par la présence de l'écrivain Olivier Bal et le mentaliste Fabien Olicard.