Médias : TF1 muscle son offre de divertissements et de fictions pour la rentrée

TF1 prépare une rentrée riche en divertissements avec de nouveaux jeux comme "Bataille Navale" avec Arthur, "The Box" ou encore "Qui sera le plus nul", deux programmes venus de l'étranger. Côté fiction, la chaîne mise sur des séries françaises et des programmes Disney+, dont le remake américain de "HPI", un succès outre-Atlantique.

Le groupe TF1 a annoncé hier des nouveautés pour la saison prochaine. Et du côté des divertissements, plusieurs nouveaux jeux de prime-time arrivent. Parmi eux, la célèbre "Bataille Navale", créée et présentée par Arthur. L'animateur accueillera 4 équipes qui devront donc détruire toute la flotte de leurs adversaires pour tenter de gagner 50 000 euros.

On peut aussi citer d’autres jeux venus de l’étranger, par exemple "Qui sera le plus nul", où il ne faut pas gagner. Et puis il y aura "The Box", un jeu qui a fait ses preuves en début d’année en Norvège… Fabrice Bailly, directeur des programmes de TF1, nous en a dit plus sur ce nouveau jeu.

"C'est un jeu d'aventure et de stratégie où les candidats découvrent les règles du jeu en même temps que les téléspectateurs. Avec une identité visuelle du jeu très forte, car vous avez 8 containers jaunes avec dans chacun une personne, un candidat. Le container va s'ouvrir et le candidat ne sait pas où il se trouve, et même quelles sont les règles du jeu qu'il va devoir affronter. Et donc ça va passer, le candidat dans un état qu'il ne connaît pas d'habitude, car en général, quand même, il connaît les règles du jeu", dévoile-t-il.

Isabelle Ithurburu à la présentation d'un émission des années 2000

On ne sait pas encore qui animera "The Box". Sinon, une ancienne émission va faire son retour avec des épisodes inédits, "Star à domicile", qui sera présentée par Isabelle Ithurburu.

Toujours du côté des divertissements, "Mask Singer" accueillera un nouveau jury. Kev Adams, Laurent Ruquier et Chantal Ladesou rempilent pour la prochaine et 8e saison. En revanche, Élodie Poux, qui vient à peine d’arriver dans l’émission, sera remplacée par le comédien Michaël Youn.

Que proposera TF1 la saison prochaine du côté des fictions ? Des nouveautés françaises comme "Alter Ego" avec Eric Cantona, Bruno Sanches et Adèle Galloy. Et puis, TF1 diffusera plusieurs programmes de Disney+, dont la version américaine de "HPI". Aux États-Unis, ce remake a bien fonctionné. On verra si c'est le cas aussi en France.