Cyril Hanouna – Vers une suppression de C8 ? «En 40 ans de télé, je n'ai jamais vu ça», lâche Bernard Montiel

Au sortir de la séance qui a vu le rapporteur public du Conseil d'Etat demandé la confirmation de la fermeture de C8, Bernard Montiel exprime son ressenti. Au micro de Cyril Hanouna, il évoque "une double peine" et le "mépris du public". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Il se dit "choqué". Bernard Montiel a assisté à l'audience ce vendredi au cours de laquelle, le rapporteur public du Conseil d'Etat a demandé le rejet des recours des chaînes C8 et NRJ12. Demandant par la même la mort de ces deux chaînes. Sur place, le journaliste d'Europe 1 Cyrille de La Morinerie a pu recueillir en direct la réaction de l'animateur à sa sortie.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"C'est quand même dingue de stopper une chaîne qui marche"

"C'est quand même dingue de stopper une chaîne qui marche, qui est aimée des spectateurs, des téléspectateurs, ça fait quand même plus de 40 ans que je suis à la télévision, je n'ai jamais vu ça de toute ma carrière", lâche-t-il dans On marche sur la tête.

"Je suis choqué par tout ce qui arrive, [...] j'espère qu'ils vont réviser leur position. C'est une double peine qui nous impose, ce n'est pas légitime, ce n'est pas justifié, c'est encore un mépris du public qui nous aime. On n'a pas d'ambition particulière dans cette émission si ce n'est divertir. [...] On le voit, on a chacun des opinions différentes, on les exprime. Et cette liberté est extraordinaire."