Cyril Hanouna – Réactions autour de la fermeture de C8 : «Il y a un séparatisme entre les élites et une conscience populaire», analyse Olivier Dartigolles

Au micro de Cyril Hanouna, Olivier Dartigolles avance que les réactions à l'annonce de la fermeture de C8 fait apparaître deux groupes distincts. L'un composé des "élites" et l'autre du peuple. Réécoutez l'extrait.







Deux France qui ne se parlent plus ? La confirmation par le Conseil d'État de la fermeture de C8 à la fin février a déclenché beaucoup de réactions. Et parmi ces réactions, Olivier Dartigolles a identifié deux groupes, notamment à partir des commentaires du tweet qu'il a écrit à ce sujet.

C8 avait payé les amendes. En droit pur, la décision du Conseil d’Etat pose question. On ne sanctionne pas deux fois pour les mêmes faits. Politiquement, le succès d’audience est aussi le thermomètre que la macronie - très silencieuse aujourdhui , ne veut plus voir.… — Olivier Dartigolles (@Dartigolles) February 19, 2025

Il détaille son analyse dans On marche sur la tête : "On voit bien qu'il y a véritablement un séparatisme aujourd'hui, entre les élites (et y compris au sein de ces élites des gens qui ont eu un itinéraire à gauche) et un électorat, une conscience populaire qui voit bien qu'on leur a enlevé une chaîne", estime-t-il.