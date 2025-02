Cyril Hanouna - «On est dans un affrontement médiatique très dur», estime Gauthier Le Bret

Au micro de Cyril Hanouna, Gauthier Le Bret revient sur l'émergence d'une pluralité d'opinions à la télévision et à la radio. Pour le chroniqueur, c'est cette pluralité qui est à l'origine "d'un affrontement médiatique très dur" que l'on peut ressentir parfois. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.







Un changement dans le système médiatique qui crée des remous. Ces dernières années, la multiplication des chaînes de télévision et de radio a fait émerger une pluralité d'opinions sur ces canaux. Et c'est cette pluralité qui est à l'origine de conflits médiatiques, avance Gauthier Le Bret. "Aujourd 'hui, on est dans un affrontement médiatique très dur, peut -être comme rarement auparavant", avance-t-il au micro d'On marche sur la tête.

Un "monopole médiatique", un "même récit"

"Il y a toujours eu de la presse d'opinion, de la presse de gauche face à de la presse de droite, de la presse d'extrême gauche face à de la presse de droite radicale. Mais aujourd'hui, on est dans un écosystème où on se répond, où il y a un conflit même sur le récit des événements. Maintenant, quand untel ou untel va dire qu'à Crépol, c'est une rixe [qui est à l'origine de la mort du jeune Thomas] comme Patrick Cohen, nous, on va lui répondre pour dire que non, ce n'est absolument pas ce qu'il s'est passé."

Évoquant uniquement le cas précis de la télé et de la radio, le chroniqueur poursuit : "Avant, il y avait une espèce de monopole médiatique où c'était le même récit. Quand il y avait de l'opinion, c'étaient les mêmes opinions. On retrouvait les mêmes personnes qui donnaient la bonne parole"

"Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous avez un écosystème qui permet d'entendre d'autres voix, d'autres opinions, c'est plus ouvert [...] Évidemment vu qu'avant, c'était un entre-soi à mille lieux de la préoccupation des Français, et qu'un Cyril Hanouna ou un Pascal Praud viennent remuer tout ça, ça dérange et ça déclenche un conflit qui peut être très puissant", conclut-il.