Au micro de Cyril Hanouna, Olivier Dartigolles a estimé que le plus grave dans l'affaire du bandeau polémique de France 5 ce week-end, est la non réaction de l'Arcom. Dimanche, dans l'émission "En société", on pouvait lire sur la chaîne du service publique : "Hamas / Une organisation toujours dangereuse ?". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





Un bandeau qui ne passe pas. Dimanche soir sur France 5, dans l'émission En société, un bandeau, une courte phrase résumant un thème abordé, a suscité l'indignation d'une partie du public. Alors qu'Émilie Tran-Nguyen et Thomas Snégaroff interrogent en direct Agnès Levallois, la vice-présidente de l'Institut de recherche et d’études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient, les spectateurs ont pu lire sur leur écran : "Hamas / Une organisation toujours dangereuse ?".

Une "non-maîtrise de l'antenne"

Si Gauthier Le Bret voit dans cette séquence une "tentative de relativiser le Hamas", pour Olivier Dartigolles, le plus grave est ailleurs. "Ce qui me semble le plus grave [...] c'est le fait que l'Arcom laisse passer", avance-t-il au micro d'On marche sur la tête. Pour le chroniqueur, "le fait que, dans le contexte que nous vivons [la possible suppression de C8, ndlr], l'Arcom ne réagisse pas rapidement, ne s'autosaisisse pas" de l'affaire est vraiment problématique. "Ça relève là d'une non maîtrise de l'antenne, on ne peut pas les présenter comme une organisation de défense de la cause palestinienne, ce sont des terroristes."