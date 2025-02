cyril hanouna

Ted, un auditeur franco-israélien à témoigner de son ressenti après le bandeau polémique sur le Hamas diffusé dimanche sur France 5. Pour lui, c'est presque une insulte. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





Il le prend quasiment comme une insulte. Dimanche soir dans l'émission En société sur France 5, un bandeau a créé la polémique. Alors qu'Émilie Tran-Nguyen et Thomas Snégaroff interrogent en direct Agnès Levallois, la vice-présidente de l'Institut de recherche et d’études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient, les téléspectateurs ont pu lire sur leur écran : "Hamas / Une organisation toujours dangereuse ?".

"J'ai réagi au quart de tour", confie au micro d'On marche sur la tête Ted, un auditeur franco-israélien. "Je suis révolté, ce titre est un crachat sur toutes les victimes du Hamas. [...] Si c'était sur un service privé, tout le monde a le droit à la liberté d'expression, il n'y a pas de problème, même si on peut être contre. Mais sur le service public..."

L'occasion pour l'auditeur de se livrer sur son histoire pour éclairer sa réaction : "J'ai vécu en Israël, je suis né en France, j'ai grandi en France, puis j'ai vécu en Israël avant de revenir en France pour donner à mon enfant l'enfance que j'ai eu. Et je commence à le regretter amèrement. Le service public qui dit ça, ça me fend le cœur."