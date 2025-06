À partir du 25 août, Pascal Praud prend les rênes du 16h-18h sur Europe 1 avec « Pascal Praud et vous »

Dès le lundi 25 août, les auditeurs d'Europe 1 retrouveront le journaliste phare Pascal Praud, entouré de chroniqueurs, pour une analyse décalée et percutante de l'actualité dans "Pascal Praud et vous", du lundi au vendredi de 16h à 18h.

Pascal Praud sera de retour sur Europe 1 à la rentrée. Dès le 25 août, les auditeurs retrouveront le journaliste phare, entouré de chroniqueurs, pour une analyse décalée et percutante de l'actualité dans "Pascal Praud et vous", du lundi au vendredi de 16h à 18h.

Constance Benqué, Directrice Générale de Lagardère Radio, et Donat Vidal Revel, Directeur Général d'Europe 1, sont ravis d'annoncer l'arrivée de Pascal Praud sur le créneau du 16h-18h sur Europe 1.

L'animateur proposera un rendez-vous quotidien où les auditeurs seront invités à réagir sur des thèmes aussi variés que la politique et toute l'actualité sportive ou culturelle.

Pour Pascal Praud : "Je suis très heureux d'arriver sur la case du 16h-18h à partir de la rentrée accompagné de ma fidèle équipe et de nouveaux chroniqueurs. Dans ce nouveau créneau, les auditeurs auront toujours la part belle pour réagir en direct pendant l'émission."

Pour Donat Vidal Revel : "Nous sommes ravis de poursuivre l'aventure avec Pascal Praud sur une case stratégique qui a enregistré, grâce à Cyril Hanouna, les plus fortes progressions du marché radio sur un an. Pascal Praud a su séduire les auditeurs de la maison Europe 1 depuis deux ans déjà et nul doute qu'ils continueront d'être au rendez-vous la saison prochaine."