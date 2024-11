Xi Jinping appelle les pays d'Asie-Pacifique à l'unité face au «protectionnisme» montant

Le président chinois Xi Jinping a appelé samedi les économies de la région Asie-Pacifique à "s’unir et coopérer" face à la montée du protectionnisme, lors de la clôture du sommet de l’Apec (Coopération économique pour l’Asie-Pacifique) à Lima, au Pérou.

S’exprimant à huis clos, dans des propos relayés par la télévision chinoise d’État CCTV, Xi Jinping a mis en lumière les "défis tels que la géopolitique, l’unilatéralisme et le protectionnisme montant", tout en appelant les 21 membres de l’Apec à renforcer leur unité. Quelques heures après ce discours, il devait rencontrer en tête-à-tête le président américain Joe Biden.

Un contexte de tensions commerciales avec les États-Unis

Vendredi, dans un discours cité par l’agence Chine nouvelle, Xi Jinping avait déjà fustigé les tentatives de repli économique. Il a averti que "réduire l’interdépendance économique mondiale" serait "un rétropédalage" nuisible, réaffirmant l’engagement de la Chine à poursuivre des politiques de libéralisation économique et à "ouvrir encore davantage la porte (de la Chine) au monde".

Ces déclarations interviennent dans un climat d’incertitudes marqué par l’éventuel retour de Donald Trump à la présidence américaine. Lors de sa campagne électorale, le président républicain élu a menacé de réinstaurer des droits de douane élevés (60%) sur les importations chinoises.

Xi Jinping, conscient de ces tensions, a cherché à rassurer sur l’engagement de la Chine en faveur de la coopération économique régionale.

L’Apec, un acteur majeur de l’économie mondiale

L'Apec rassemble 21 pays réalisant 60% du PIB mondial. Créée en 1989, elle vise à promouvoir croissance économique, coopération et investissements dans la région Pacifique. Outre la Chine et les Etats-Unis, on compte notamment parmi ses membres le Japon, la Corée du Sud, l'Indonésie, le Chili, le Canada, l'Australie, le Mexique et la Russie.