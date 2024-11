Dernier tête-à-tête entre Joe Biden et Xi Jinping

Les présidents chinois Xi Jinping et américain Joe Biden se retrouvent ce samedi à Lima, en marge du sommet de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (Apec). Cette rencontre, leur troisième et dernière officielle avant que Biden ne cède sa place à Donald Trump en janvier, intervient dans un climat marqué par des tensions croissantes entre les deux superpuissances et une incertitude politique mondiale accrue.

Des tensions globales

Le sommet, qui réunit 21 économies représentant 60 % du PIB mondial, sert de cadre à cette réunion de haut niveau. Xi Jinping a mis en garde vendredi contre "la montée de l’unilatéralisme et du protectionnisme", avertissant d’une fragmentation économique mondiale à venir. De son côté, Joe Biden a cherché à rassurer ses alliés asiatiques, notamment le Japon et la Corée du Sud, soulignant l’importance de leur alliance tripartite face aux changements politiques à Washington.

Une ère de turbulences et de changement

Les relations entre la Chine et les États-Unis se sont détériorées ces dernières années, en raison de différends sur le commerce, Taïwan, les droits humains et la concurrence technologique. Si un dialogue bilatéral a été maintenu, l’arrivée de Donald Trump, partisan d’une ligne dure face à Pékin, ajoute une couche d’incertitude. Lors de sa campagne, Donald Trump a promis des mesures protectionnistes sévères, incluant des droits de douane sur les produits chinois, ravivant les tensions commerciales de son premier mandat.

Jake Sullivan, conseiller américain à la sécurité nationale, a décrit cette rencontre comme "essentielle" pour gérer une période de transition délicate. Les discussions devraient aborder des sujets clés tels que les tensions en mer de Chine méridionale et la nécessité de maintenir les lignes de communication ouvertes, y compris au niveau militaire.

Perspectives divergentes : coopération ou confrontation

Après Lima, les deux dirigeants participeront au sommet du G20 au Brésil. Joe Biden prévoit également une visite dans l’Amazonie pour réaffirmer son engagement en faveur de la lutte contre le changement climatique, contrastant avec la politique environnementale de Donald Trump.

Dans ce contexte global de "turbulences et de transformation", comme l’a qualifié Xi Jinping, cette rencontre marque la fin d’un chapitre dans les relations sino-américaines et pourrait poser les bases des défis à venir dans un monde en mutation.