Le monde face à des "changements politiques importants", prévient Biden

Le président américain sortant Joe Biden a mis en garde vendredi contre une ère de "changements importants" alors qu'il tient sa dernière réunion avec des alliés-clefs lors d'un sommet Asie-Pacifique qui se déroule dans l'ombre du retour au pouvoir de Donald Trump.

Dernière réunion avec le groupe trilatéral

"Nous avons maintenant atteint un moment de changement politique important", a déclaré Joe Biden en rencontrant à Lima les dirigeants du Japon et de la Corée du Sud, ajoutant toutefois que leur alliance tripartite était "construite pour durer". Joe Biden a déclaré qu'il s'agissait probablement de sa dernière réunion avec le groupe trilatéral qu'il met en avant comme étant un contrepoids à la montée en puissance de la Chine. Le président américain doit rencontrer le dirigeant chinois Xi Jinping samedi en marge du sommet de l'Apec. Il a toutefois ajouté que ce partenariat était "conçu pour durer. C'est ce que j'espère et ce que j'attends".

Joe Biden a également mis en garde contre la "coopération dangereuse et déstabilisatrice de la Corée du Nord avec la Russie" lors de cette rencontre avec le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba et le président sud-coréen Yoon Suk Yeol. Les discussions à Lima ont lieu dans un contexte d'inquiétude croissante concernant la coopération militaire de Pyongyang avec la Russie, notamment en Ukraine, et les essais de missiles de ce pays doté de l'arme nucléaire.

Pérenniser l'alliance

Joe Biden, le Premier ministre japonais et le président sud-coréen doivent annoncer la création d'un secrétariat pour officialiser l'alliance lancée l'année dernière, selon la Maison Blanche. "Nous nous efforcerons de nous assurer que nous avons institutionnalisé l'alliance trilatérale afin qu'elle devienne un élément durable de la politique américaine", a déclaré le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan aux journalistes qui accompagnaient Joe Biden jeudi au Pérou. "Nous nous attendons à ce qu'elle se poursuive sous la prochaine administration, même si, bien sûr, elle prendra ses propres décisions", a-t-il dit.

Le voyage de Joe Biden au sommet de l'Apec se déroule dans l'ombre de la victoire du républicain Donald Trump sur la démocrate Kamala Harris lors de l'élection présidentielle du 5 novembre. Le programme de "l'Amérique d'abord" de Donald Trump menace de perturber les alliances américaines, comme ce fut le cas lors de son premier mandat. La Corée du Nord pourrait également chercher à profiter de la passation de pouvoir aux Etats-Unis en janvier, a prévenu Jake Sullivan.

"Je ne pense pas que nous puissions compter sur une période de calme avec la Corée du Nord", a-t-il affirmé. "C'est donc quelque chose que nous observons très attentivement et que nous observerons tous les jours d'ici au 20 janvier" date de la prise de fonction de Donald Trump, a-t-il dit. Le président Biden promeut l'alliance tripartite depuis qu'il a accueilli le président sud-coréen et le Premier ministre japonais de l'époque, Fumio Kishida, à Camp David en 2023.