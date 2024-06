Washington juge «extrêmement préoccupante» la menace russe de fournir des armes à la Corée du Nord

Les États-Unis ont jugé jeudi "extrêmement préoccupants" les propos du président russe Vladimir Poutine qui a dit "ne pas écarter" la possibilité d'envoyer de l'armement à la Corée du Nord, ajoutant que cela risquerait de "déstabiliser la péninsule coréenne".

"C'est extrêmement préoccupant. Elle déstabiliserait, potentiellement, la péninsule coréenne", a déclaré à la presse le porte-parole du département d'État, Matthew Miller. "En fonction du type d'armes (fournies) cela pourrait violer les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU que la Russie elle-même a soutenues", a-t-il ajouté.

La Russie et la Corée du Nord ont conclu un "partenariat stratégique global"

En visite au Vietnam jeudi, après s'être rendu en Corée du Nord mercredi, le président Poutine a indiqué que la Russie se "réservait le droit de fournir des armes à d'autres parties du monde, en gardant à l'esprit nos accords avec la Corée du Nord, et je n'écarte pas cette possibilité".

Il a également averti la Corée du Sud contre toute fourniture d'armes à l'Ukraine, alors que Séoul a annoncé "reconsidérer" sa politique lui interdisant de telles livraisons, en réaction à la signature d'un accord de défense entre la Corée du Nord et la Russie mercredi. Interrogé pour savoir si cela pourrait aussi déstabiliser la péninsule coréenne, Matthew Miller a répondu qu'il revenait "à chaque pays de décider s'il va fournir des armes à l'Ukraine", tout en se félicitant de cette perspective.

La Russie et la Corée du Nord, sous le coup de sanctions occidentales, ont conclu un "partenariat stratégique global", qui prévoit une assistance mutuelle "en cas d'agression" et un éventuel renforcement de la "coopération militaro-technique", selon Vladimir Poutine. Les États-Unis et les pays alliés de Kiev accusent Pyongyang de fournir des munitions et des missiles à l'armée russe pour sa guerre en Ukraine.