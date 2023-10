Attaque du Hamas en Israël : des discussions difficiles au Conseil de sécurité de l'ONU

Des discussions difficiles se poursuivaient dimanche entre les membres du Conseil de sécurité de l'ONU sur une possible résolution sur le conflit entre Israël et le Hamas, alors que deux projets de texte concurrents sont sur la table, a-t-on appris de sources diplomatiques. Vendredi, la Russie a fait circuler aux États membres du Conseil un projet de résolution qui appelle à un "cessez-le-feu humanitaire immédiat, durable et pleinement respecté" et à un accès humanitaire "sans entrave" à la bande de Gaza en état de siège. Ce court texte vu par l'AFP condamne d'autre part "fermement toutes les violences et les hostilités envers les civils et tous les actes de terrorisme".

La Russie demande un "cessez-le-feu humanitaire immédiat"

Mais il ne nomme pas le Hamas, alors que les États-Unis notamment ont insisté pour que le Conseil de sécurité condamne clairement les "actes terroristes odieux" du mouvement islamiste palestinien qui a lancé le 7 octobre une attaque d'une ampleur sans précédent en Israël. Selon l'ambassadeur russe à l'ONU Vassili Nebenzia, certains États membres ont été "positifs" sur le projet de texte, d'autres moins lors d'une réunion à huis clos du Conseil de sécurité vendredi.

Après avoir lancé des appels à suggestions de modifications du texte, la Russie a finalement demandé au Brésil, qui assure la présidence du Conseil en octobre, de soumettre son texte au vote lundi après-midi. "Nous espérons que la présidence brésilienne le confirme rapidement", a commenté samedi sur X l'ambassadeur russe adjoint à l'ONU Dmitry Polyanskiy, précisant que la Russie avait appelé tous les autres États membres de l'ONU à sponsoriser le texte "pour envoyer un signal clair aux parties au conflit".

Mais à ce stade, aucun vote n'est encore programmé, a-t-on appris dimanche de sources diplomatiques. Pour être adoptée, une résolution nécessite l'approbation d'au moins 9 des 15 membres du Conseil, sans veto d'un des cinq membres permanents (États-Unis, Royaume-Uni, France, Russie, Chine). En parallèle de la proposition russe, les Brésiliens ont fait circuler un autre projet de résolution, déjà plusieurs fois modifié, qui inclut une mention explicite des actes "terroristes" du Hamas, selon des sources diplomatiques, qui ont noté que les négociations étaient difficiles alors que le dossier israélo-palestinien divise régulièrement le Conseil de sécurité.

En théorie, le projet de résolution brésilien, ou tout autre projet concurrent que voudrait proposer un autre État membre, pourrait être soumis au vote du Conseil dans la foulée du texte russe, s'il n'est pas adopté, ou à une date ultérieure.