Volodymyr Zelensky «ne croit pas» que la Russie respectera le cessez-le-feu de trois jours

Alors que Vladimir Poutine propose un cessez-le-feu de trois jours pour les célébrations du 9 mai, Volodymyr Zelensky a exprimé sa défiance face à Moscou, rappelant que les précédentes promesses de trêve n’avaient pas été tenues.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dimanche qu'il ne "croyait pas" que la Russie respecterait une trêve de trois jours à venir pour coïncider avec les célébrations de la Journée de la victoire de Moscou.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Ce n'est pas le premier défi, ni les premières promesses faites par la Russie de cessez-le-feu... Nous savons à qui nous avons affaire, nous ne les croyons pas", a déclaré Volodymyr Zelensky aux journalistes lors d'une conférence de presse conjointe avec le président tchèque Petr Pavel.

Vladimir Poutine a proposé une trêve de trois jours qui coïncident avec les commémorations russes du 9 mai afin de, selon lui, tester la disposition de Kiev à faire la paix.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Il n'y a donc aucune confiance", évoque Zelensky en visant la Russie

Vladimir Poutine avait déjà décrété un court cessez-le-feu lors du week-end pascal en avril, qui avait conduit à une baisse des combats sans être totalement respecté par les deux camps. En mars, Moscou avait rejeté un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours proposé par Kiev et Washington.

"Aujourd'hui et tout au long de ces derniers jours, ils parlent de vouloir une sorte de cessez-le-feu partiel, mais il faut savoir, par exemple, que le nombre d'assauts aujourd'hui est le plus élevé de ces derniers mois", a déclaré Volodymyr Zelensky, citant un rapport militaire qui fait état de plus de 200 attaques samedi.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Il n'y a donc aucune confiance (en eux)", a ajouté le président ukrainien. Petr Pavel, ancien général de l'OTAN, a déclaré qu'il prêtait attention à ceux qui sont prêts à respecter un cessez-le-feu, et non à ceux qui se contentent d'en parler.

"Poutine peut mettre fin à la guerre par une simple décision, mais il n'en a pas montré la volonté jusqu'à présent", a ajouté Petr Pavel. Volodymyr Zelensky est arrivé dimanche à Prague pour une visite de deux jours, accompagné de son épouse.

La suite après cette publicité

Un demi-million de réfugiés ukrainiens en Tchéquie

La République tchèque, membre de l'Union européenne et de l'OTAN, a apporté à l'Ukraine un soutien humanitaire et militaire substantiel depuis l'invasion de ce pays par la Russie en février 2022.

Elle a accueilli plus d'un demi-million de réfugiés et fourni à l'armée ukrainienne des équipements tels que des chars, des véhicules blindés et des hélicoptères.

Prague coordonne également une initiative européenne visant à fournir des munitions d'artillerie à l'Ukraine, financée en grande partie par les alliés de l'OTAN, que Volodymyr Zelensky a qualifiée d'"excellente" lors de la conférence de presse.

Cette initiative vise à compenser en partie le fait que l'UE n'a pas tenu sa promesse de fournir un million d'obus à l'Ukraine.

Le premier ministre tchèque, Petr Fiala, et les présidents des deux chambres du parlement ont déclaré qu'ils rencontreraient Volodymyr Zelensky à Prague lundi.