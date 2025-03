Volodymyr Zelensky juge qu'une trêve «sans garanties» serait un «échec»

Volodymyr Zelensky a déclaré, devant la presse à Londres dans la nuit de dimanche à lundi, qu'une trêve en Ukraine serait vouée à l'échec si des "garanties de sécurité" n'étaient pas en place pour éviter une reprise des hostilités.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé que tout cessez-le-feu en Ukraine serait voué à l'échec si des "garanties de sécurité" n'étaient pas en place pour éviter une reprise des hostilités. "Ce sera un échec pour tout le monde si l'Ukraine est forcée à un cessez-le-feu sans de sérieuses garanties de sécurité", a-t-il déclaré devant la presse à Londres dans la nuit de dimanche à lundi.

"Imaginons que, dans une semaine (après une potentielle trêve), les Russes recommencent à nous tuer et que nous ripostions, ce qui serait totalement compréhensible. Qu'est-ce qui se passera ?", a-t-il poursuivi. Il a évoqué comme exemple le cessez-le-feu en vigueur dans l'est de l'Ukraine entre 2015 et l'invasion russe de février 2022. "Les Russes diront la même chose qu'il y a 10 ans, que ce sont les Ukrainiens qui ont violé le cessez-le-feu. Nous fournirons la preuve que c'était eux. Et qui bénéficiera de cela ? Les Russes et absolument pas nous, pas les États-Unis, pas le président américain, ni nos collègues européens", a-t-il affirmé.

Par ailleurs, il a estimé qu'il ne sera "pas si facile" de le remplacer à la tête de l’État ukrainien. Le président américain Donald Trump a accusé la semaine dernière Volodymyr Zelensky d'être un "dictateur", au motif que les élections programmées en Ukraine et ajournées en raison de la guerre n'avaient pu se tenir.

Une démission en échange d'une adhésion à l'Otan

Pour se débarrasser de lui comme le souhaite le Kremlin, "il ne s'agirait pas juste d'organiser des élections. Il faudrait aussi m'empêcher de candidater, ce qui serait un peu plus compliqué", a relevé Volodymyr Zelensky. Le chef d’État, qui recherche des garanties de sécurité pour son pays dans le cas d'un cessez-le-feu, a rappelé avoir déjà offert sa démission en échange d'une adhésion de l'Ukraine à l'Otan.

"S'il y a l'Otan et la fin de la guerre, cela signifiera que j'ai accompli ma mission", a-t-il rappelé dimanche soir Volodymyr Zelensky a participé dimanche à Londres à une réunion avec les alliés de l'Ukraine, deux jours après une altercation en direct avec Donald Trump à la Maison Blanche.

Washington, qui a entamé des négociations avec la Russie sans y associer ni l'Ukraine ni l'Europe, reproche au dirigeant ukrainien de ne pas accepter un cessez-le-feu inconditionnel. Dimanche encore, le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, Mike Waltz, a martelé que les États-Unis avaient "besoin d'un dirigeant qui peut traiter avec nous, traiter avec les Russes à un moment et mettre fin à cette guerre".