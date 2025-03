Ukraine : «pas d'accord» sur une proposition de trêve d'un mois évoquée par Macron, dit Londres

La trêve en Ukraine évoquée par Emmanuel Macron ce dimanche soir n'est pas si proche que cela d'aboutir. Questionné ce lundi matin, le secrétaire d'État britannique aux Forces armées a affirmé lundi que Paris et Londres ne s'étaient pas mis d'accord sur une proposition de trêve d'un mois en Ukraine.

"Il n'y a pas d'accord sur ce à quoi ressemblerait une trêve (...) mais nous travaillons ensemble avec la France et nos alliés européens pour déterminer la voie à suivre pour une paix durable en Ukraine", a déclaré Luke Pollard, interrogé lundi sur Times Radio.

La "trêve d'un mois n'a pas fait l'objet d'un accord"

"Plusieurs options sont sur la table, sous réserve de discussions plus approfondies avec les partenaires américains et européens, mais une trêve d'un mois n'a pas fait l'objet d'un accord", a également souligné un responsable du gouvernement britannique.

Emmanuel Macron a indiqué dimanche dans le quotidien français Figaro que la France et le Royaume-Uni proposaient une trêve d'un mois en Ukraine "dans les airs, sur les mers et les infrastructures énergétiques", sans concerner les combats au sol dans un premier temps.

Conserver les États-Unis à leurs côtés

Peu avant un sommet des alliés européens de Kiev dimanche à Londres, le Premier ministre britannique Keir Starmer avait lui annoncé que Paris et Londres travaillaient à "un plan" pour faire cesser les combats. 15 dirigeants européens, dont Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz, ont affiché dimanche leur engagement à soutenir Kiev et à se réarmer face à la Russie.

Rejoints par la Turquie, le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, et le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, ils ont convenu de la nécessité de tenter de conserver les États-Unis à leurs côtés, après l'altercation entre les présidents ukrainien Volodymyr Zelensky et américain Donald Trump vendredi à la Maison blanche.