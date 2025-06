Vladimir Poutine s'est entretenu samedi par téléphone avec Donald Trump sur le Moyen-Orient et l'Ukraine

Vladimir Poutine s'est entretenu samedi par téléphone avec Trump sur le Moyen-Orient et l'Ukraine

Vladimir Poutine s'est entretenu samedi par téléphone avec Trump sur le Moyen-Orient et l'Ukraine © Mikhail Metzel / SPUTNIK / AFP

Vladimir Poutine et Donald Trump se sont entretenus par téléphone ce samedi. Au programme des discussions, la situation au Moyen-Orient ainsi qu'en Ukraine. Le président russe a affirmé que son pays était prêt à poursuivre les négociations avec l'Ukraine et qu'il était prêt à jouer un rôle de médiateur entre Israël et l'Iran.