Israël affirme avoir la maîtrise du ciel «dans tout l'ouest de l'Iran, jusqu'à Téhéran»

© Khoshiran / Middle East Images / Middle East Images via AFP

Israël dit avoir la maîtrise du ciel «dans tout l'ouest de l'Iran, jusqu'à Téhéran» © Khoshiran / Middle East Images / Middle East Images via AFP

Article Suggestions

Israël a déclaré avoir la maîtrise du ciel en Iran, jusqu'à la capitale Téhéran. Plus de 70 avions de combat ont été engagés dans la nuit pour mener des frappes sur la capitale iranienne. Les aéronefs israéliens volent "désormais en toute liberté" au-dessus de la capitale iranienne, a-t-il affirmé, et "Téhéran n'est plus à l'abri".