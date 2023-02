Vladimir Poutine accuse l'Otan de participer au conflit en Ukraine en fournissant des armes à Kiev

L'ESSENTIEL

Le président russe Vladimir Poutine a accusé l'Otan de participer au conflit en Ukraine en fournissant des armes aux forces de Kiev, dans une interview diffusée dimanche. "Ils envoient des dizaines de milliards de dollars d'armes à l'Ukraine. Ceci est vraiment de la participation", a dit Vladimir Poutine dans un entretien avec la chaîne Rossïa-1. "Cela signifie qu'ils prennent part, quoiqu'indirectement, aux crimes du régime de Kiev", a estimé le président russe.

Les pays occidentaux, a-t-il encore affirmé, n'ont "qu'un seul but : détruire l'ancienne Union soviétique et sa partie principale, la fédération de Russie". "Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils nous accepteront peut-être dans la soi-disant famille des peuples civilisés, mais seulement séparément, chaque partie séparément", a-t-il ajouté, parlant en marge d'un concert patriotique jeudi dernier, à la veille du premier anniversaire de l'offensive russe en Ukraine.

Les informations à retenir : Dans une interview à la télé russe, Vladimir Poutine a accusé l'Otan de participer au conflit en Ukraine en fournissant des armes à Kiev

Le président ukrainien a promis dimanche que son pays récupérera la Crimée

Ce week-end, de nombreux rassemblements ont eu lieu en soutien à l'Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui une nouvelle fois promis dimanche que son pays récupérera la Crimée, péninsule annexée en mars 2014 par Moscou. Une volonté affichée qui a suscité des craintes d'une escalade du conflit. "Il y a neuf ans, l'agression russe a commencé en Crimée. En récupérant la Crimée, nous allons restaurer la paix. C'est notre terre et notre peuple, notre histoire", a lancé Volodymyr Zelensky sur Telegram. Le département d'Etat américain a de son côté salué dans un communiqué les "efforts de l'Ukraine (...) pour attirer l'attention mondiale sur l'occupation russe qui se poursuit". "Les Etats-Unis ne reconnaissent pas et ne reconnaîtront jamais la soit-disant annexion russe de la péninsule", a-t-il ajouté.

Dans un entretien paru dimanche dans les journaux du groupe de presse régionale allemande Funke, le numéro deux du renseignement militaire ukrainien Vadym Skibitsky a affirmé que Kiev préparait une nouvelle contre-offensive pour le printemps. "L'un de nos objectifs stratégiques militaires est de tenter d'enfoncer un coin dans le front russe dans le Sud" du pays, vers la Crimée, a-t-il précisé. "Nous n'arrêterons que lorsque nous aurons récupéré notre pays dans ses frontières de 1991. C'est notre message à la Russie et à la communauté internationale", a ajouté Vadym Skibitsky. Il a aussi jugé possible des bombardements ukrainiens contre des sites militaires en Russie, notamment dans la région frontalière de Belgorod, déjà visée à plusieurs reprises. L'Ukraine insiste depuis des mois pour que les Occidentaux lui fournisse des missiles à longue portée et des avions de combat.