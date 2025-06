Vladimir Poutine a évoqué la paix en Ukraine avec le pape Léon XIV

Lors d'un appel téléphonique entre le Pape Léon XIV et Vladimir Poutine ce mercredi, la question de la paix en Ukraine a été évoquée. Le président russe a affirmé vouloir atteindre la paix par des moyens diplomatiques, tout en accusant Kiev de chercher "l'escalade" des hostilités.

Le président russe Vladimir Poutine a évoqué mercredi au téléphone avec le pape Léon XIV le conflit en Ukraine, affirmant vouloir atteindre la paix par des moyens "diplomatiques" mais accusant Kiev de chercher "l'escalade" des hostilités.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Vladimir Poutine a attiré l'attention sur le fait que le régime de Kiev mise sur l'escalade du conflit et mène des actions de sabotage contre des infrastructures civiles sur le territoire russe", a indiqué le Kremlin dans un communiqué.

Le dirigeant russe "a réaffirmé son intérêt pour la réalisation de la paix par des moyens politiques et diplomatiques, soulignant que pour parvenir à un règlement définitif, juste et global de la crise, il était nécessaire d'en éliminer les causes profondes", a-t-il ajouté.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Kiev insiste sur un cessez-le-feu inconditionnel

Après deux cycles de pourparlers directs entre Russes et Ukrainiens à Istanbul, Moscou continue d'avancer des demandes maximalistes pour mettre fin à son offensive, dont le retrait des forces de Kiev de quatre régions dont le Kremlin revendique l'annexion et le renoncement de l'Ukraine à rejoindre l'Otan.

Kiev insiste de son côté sur un cessez-le-feu inconditionnel que la Russie refuse, estimant qu'il permettrait aux troupes ukrainiennes de se réarmer grâce à l'aide occidentale. L'Ukraine a mené ces derniers jours plusieurs attaques sur le territoire russe, dont une opération complexe avec des drones qui a endommagé ou détruit de nombreux avions militaires russes, y compris des bombardiers stratégiques.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Moscou accuse aussi l'Ukraine d'être à l'origine des explosions qui ont provoqué le week-end dernier l'effondrement de deux ponts et le déraillement de trois trains, faisant sept morts et plus d'une centaine de blessés, dont des enfants.

"S'engager plus activement en faveur de la liberté de culte en Ukraine"

L'Ukraine a également revendiqué mardi une attaque à l'explosif contre le pont de Crimée, un ouvrage routier et ferroviaire gigantesque qui relie la péninsule annexée à la Russie.

La suite après cette publicité

Lors de sa conversation avec le pape Léon XIV, qualifiée de "constructive" par le Kremlin, M. Poutine a par ailleurs critiqué l'interdiction en 2024 par les autorités ukrainiennes de l'Eglise orthodoxe relevant du patriarcat de Moscou, qui comptait autrefois le plus de fidèles en Ukraine. Il a appelé le Vatican à "s'engager plus activement en faveur de la liberté de culte en Ukraine".

Le Vatican a été considéré ces dernières semaines comme l'un des lieux possibles pour des négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine et M. Poutine a exprimé mercredi sa "gratitude" au pape "pour sa volonté de contribuer au règlement" du conflit.