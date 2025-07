Visite d'Emmanuel Macron au Royaume-Uni : Paris et Londres veulent durcir les contrôles dans la Manche

Deuxième journée de visite d’État pour Emmanuel Macron au Royaume-Uni. Après un hommage à la reine Élisabeth II, le président français retrouve ce mercredi après-midi le Premier ministre britannique Keir Starmer. Au menu : l’immigration et la lutte contre les traversées de la Manche, sur fond de chiffres records et de tensions budgétaires.

Deuxième jour de la visite d'état d'Emmanuel Macron au Royaume-Uni. Après avoir déposé une gerbe sur la tombe d'Élisabeth II ce mercredi matin, le président a rendez-vous dans l'après-midi à Downing Street avec le Premier ministre Keir Starmer. Il sera surtout question d'immigration, avec l'objectif de conclure un accord sur le sujet.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Plus de 21.000 migrants ont déjà traversé la Manche depuis janvier à bord d'embarcations de fortune, un chiffre record sur la période qui pousse Paris et Londres à revoir leur copie.

Empêcher les départs et démonter les filières dès la côte

Côté français, Bruno Retailleau plaide pour un virage assumé et un changement de doctrine pour permettre aux forces de l'ordre d'intervenir dès les 300 premiers mètres en mer. Jusqu'ici, la priorité était donnée aux opérations de secours.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Désormais, il s'agirait d'agir plus vite pour empêcher les départs et démonter les filières dès la côte. Mais cette fermeté a un prix. Depuis 2018, le Royaume-Uni a déjà versé plus de 700 millions d'euros à la France. Le locataire de Beauvau veut une rallonge pour maintenir l'effort en équipant davantage les communes du littoral et renforcer les patrouilles.

En face, le Premier ministre britannique Keir Starmer réclame des contreparties avec un accord de retour même limité sur le principe du 1 pour 1. L'enjeu est double : stopper l'hémorragie sans perdre le fil de la coopération franco-britannique.