VIDÉOS - Italie : éruption impressionnante de l'Etna

Le volcan le plus important d'Europe en activité s'est réveillé. Dans la nuit du jeudi au vendredi 31 mai, l'Etna a craché d'impressionnants jets de lave, comme le rapporte Sud-Ouest.

D'après des vulcanologues de l’Institut national de géophysique et de vulcanologie (INGV), ce réveil est dû à l'apparition de deux fractures éruptives sur le volcan au cinq cratères en sommeil. Les médias italiens, dont New Sicilia, confirment et rapportent que la première est localisée au pied du cratère sud-est du volcan, tandis que la seconde se situe sur le flan nord-est du second cratère situé au sud-est, apparu en 2007.

Scenes of #Etna's new, sub-terminal eruption, during the night of 30-31 May 2019, seen from Santa Venerina, Fiumefreddo and (last photo) Tremestieri Etneo. "Sub-terminal" means the eruption is occurring close to the summit craters, generally at around 2900-3000 m elevation pic.twitter.com/6uBXJTShkV — Boris Behncke (@etnaboris) May 31, 2019

Ces fractures ont non seulement permis l'apparition de deux coulées de lave, mais également d'un épais nuage de cendres. Pour l'heure, les premières retombées se sont faites sur le versant nord-est de l'Etna, et l'aéroport local est toujours opérationnel.

L'#Etna, volcan le plus actif d'Europe situé en #Sicile connaît une nouvelle éruption, rejetant d'importantes colonnes de cendres dans l'atmosphère, sans danger pour le moment.

Source : https://t.co/03Koex8SJipic.twitter.com/eMdGInkkIg — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 1, 2019

Des éruptions fréquentes

Culminant à 3.300 mètres, l'Etna est sans aucun doute l'un des volcans les plus célèbres, notamment parce que les éruptions y sont fréquentes. La dernière date d'ailleurs de fin décembre 2018. Une importante colonne de cendres avait alors obligé les autorités à fermer l'espace aérien local et une multitude de petits séismes avaient été ressentis dans la zone est du volcan. Le plus important d'entre eux, d'une magnitude de 4,8 avait été à l'origine d'une trentaine de blessés et de quelques maisons écroulées, rappelle le quotidien italien La Reppubblica.

Selon une étude publiée dans la revue Bulletin of Volcanology, l'Etna glisse très lentement vers la Méditerranée, à un rythme constant de 14 millimètres par an. Le flan est du volcan, dirigé vers la mer, constitue son point faible. Les séismes sont donc essentiellement ressentis dans cette zone.