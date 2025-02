VIDEO - Vatican : des candélabres endommagés par un homme dans la basilique Saint-Pierre

Un homme d'origine roumaine a été filmé en train de monter sur l'autel de la basilique Saint-Pierre au Vatican vendredi, faisant tomber six précieux candélabres avant d'être interpellé. Une plainte a été déposée pour dégradations de biens et il pourrait être interdit de séjour sur le territoire de la commune de Rome.

La presse italienne évoque une profanation. Un homme est monté sur l'autel de la basilique Saint-Pierre au Vatican vendredi, faisant tomber six précieux candélabres avant d'être interpellé, selon des médias italiens. L'homme, d'origine roumaine, a été interpellé par des membres de la sécurité du Vatican après cet incident survenu vendredi matin, selon les agences de presse AGI et ANSA.

Une plainte déposée

Des vidéos circulant sur les médias sociaux ont montré un homme debout sur l'autel, faisant tomber les candélabres et retirant la nappe blanche de l'autel avant l'intervention de la sécurité. Il a été remis aux autorités italiennes avant d'être relâché quelques heures plus tard. Une plainte a été déposée pour dégradations de biens et, selon le quotidien Il Corriere della Sera, il pourrait être interdit de séjour sur le territoire de la commune de Rome.

Les faits se sont déroulés pendant le jubilé, devant les yeux de dizaines de fidèles choqués. Et si la presse italienne parle de profanation, le Vatican préfère minimiser les faits. Il s'agit d'actes commis par une personne souffrant de graves troubles psychiques, selon le porte-parole du Saint-Siège.

La plus grande église catholique du monde

Avec une superficie de 2,3 hectares et une capacité de plus de 60.000 personnes, Saint-Pierre de Rome est l'église catholique la plus grande au monde. Inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco, elle abrite la sépulture de saint Pierre qui, selon la tradition catholique, fut le premier évêque de Rome, donc le premier pape.

Sa construction, à l'emplacement de l'antique basilique vaticane construite sous l'empereur Constantin Ier, a commencé en 1506 et s'est achevée en 1626. Ses architectes les plus importants sont Bramante, Michel-Ange, Maderno et LeBernin.