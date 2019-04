VIDÉO - Islande : un pan de glacier s'effondre et manque de blesser des touristes

VIDÉO

La scène avait tout pour finir en drame, mais fort heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Dimanche 31 mars, une quinzaine de touristes observaient depuis une berge rocheuse le glacier de Breidamerkurjökull, situé au sud-est de l'Islande, rapporte Ouest France.

Une vague de plusieurs mètres de haut. Mais alors que les touristes prennent des photos et autres selfies, un énorme craquement suivi d'un bruit sourd viennent perturber ce moment de contemplation. Plusieurs tonnes de glace se détachent et tombent dans le lac de Jökulsárlón, provoquant des vagues de plusieurs mètres de haut qui arrivent à toute vitesse en direction de la berge, et des touristes. Si les plus réactifs décampent immédiatement, certains mettent un peu plus de temps à réagir, et ce sont d'autres personnes situées plus en amont de la rive, vraisemblablement des guides de montagne, qui se mettent à siffler pour les prévenir.

Les premiers remous arrivent alors que les retardataires sont encore en train de se mettre à l'abri. Quelques secondes plus tard, la vague principale atteint la berge, recouvre entièrement les rochers sur lesquels étaient assis les touristes, et les déplace comme des fétus de paille, avant de se retirer.