Victoire pour Biden, le Sénat américain adopte un vaste plan pour le climat et la santé

Une victoire pour Joe Biden : le Sénat américain a adopté son vaste plan sur le climat et la santé dimanche. Sur place, les applaudissements de la majorité ont illustré le soulagement du parti au pouvoir, qui a dû surmonter ses propres divisions pour faire passer cette loi à 430 milliards de dollars pour "un texte historique", selon le patron des sénateurs démocrates, Chuck Schumer : "La route a été longue, difficile et sinueuse, mais nous sommes enfin arrivés. Notre projet de loi réduit l'inflation, crée des millions d'emplois bien rémunérés et constitue le texte climatique le plus audacieux de l'histoire des États-Unis."

Un projet tentaculaire...

Ce projet de loi tentaculaire va d'abord permettre de faire baisser le prix des médicaments pour les personnes âgées, dans le but de réduire les inégalités.

Sur le plan de la défense du climat, l'investissement est massif : 370 milliards de dollars sont prévus seulement pour ce volet dans lequel on trouve des crédits d'impôts, des incitations pour que les particuliers et les entreprises fassent la transition vers les énergies vertes. Avec un objectif pour l'Amérique, réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030.

... financé par une hausse d'impôts pour les plus riches

Le tout sera financé par une hausse des impôts pour les plus riches et par l'instauration d'une imposition minimale de 15% pour les grandes entreprises. Le président des États-Unis, Joe Biden, a dû revoir ses ambitions à la baisse : "Les compromis sont nécessaires pour faire de grandes choses", a-t-il réagi. Il espère désormais voir remonter sa popularité, à trois mois des élections de mi-mandat.