Vague de chaleur aux États-Unis : la Californie craint un black-out électrique

La Californie, tout comme son réseau électrique, sont en train de griller sous le soleil. Touché par une vague de chaleur "extrême", l'état affiche des températures au-dessus des 40 degrés, comme à Los Angeles et même jusqu'à 52 degrés dans la Death Valley. Et forcément, tout le monde a allumé son air conditionné, ce qui met le réseau électrique sous pression. Le réseau est vieillissant, vétuste et donc a du mal à faire face à cette demande supplémentaire. Les responsables des compagnies électriques ont averti qu'il y avait un risque de coupures, ce qui arrive régulièrement dans l'État.

Incohérence entre volonté écologique et capacité du réseau électrique

Les autorités ont demandé aux Californiens de réduire leur consommation. Les usagers sont appelés à ne pas trop utiliser l'électricité aux heures de pointe entre 16 heures et 21 heures, et donc à ne pas charger leur voiture électrique à cette heure-là. Une demande qui tombe plutôt mal : il y a une semaine, la Californie a annoncé qu'elle interdisait la vente de voitures à essence à partir de 2035.

Mais si son réseau est incapable de fournir l'électricité nécessaire, la mesure va être compliquée à mettre en place. Ce qui fait dire à beaucoup d'habitants que l'État a peut-être mis la charrue électrique avant les bœufs. Il faudrait d'abord moderniser le réseau, avant de passer aux voitures tout électrique.