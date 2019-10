Risque d'incendie : une partie de la Californie privée d'électricité de manière préventive

VIDÉO

La Californie s'apprête à passer une semaine dans le noir… La faute aux vents violents et secs qui vont balayer l'État pendant plusieurs jours. Le rapport entre la météo et l'électricité ne vous saute pas aux yeux ? On vous explique. Plusieurs compagnies locales d'électricité, dont la principale, Pacific Gas & Electric (PG&E), ont coupé le courant à des milliers de foyers pour limiter le risque d'incendie. Entre les vents, la sécheresse et les équipements vétustes, le danger est en effet maximal.

Ces coupures, d'une ampleur sans précédent en Californie, affecteront au total près de deux millions de personnes entre le nord de la Californie et les alentours de San Francisco. Elles pourraient durer plusieurs jours, le temps pour l'opérateur d'inspecter toutes ses installations une fois l'alerte passée, a averti Pacific Gas & Electric (PG&E). Les coupures se dérouleront par phases. La ville de San Francisco ne sera pas directement touchée mais une partie de sa baie devrait être sans courant, y compris certaines zones de la Silicon Valley.

Le souvenir du "Camp Fire"

L'an dernier, la région avait été victime de feux gigantesques et meurtriers, dont la compagnie PG&E avait été rendue responsable. Le feu était parti en raison de lignes à haute tension vétustes qui avaient touché des arbres. Le "Camp Fire" avait ravagé la bourgade californienne de Paradise, faisant au moins 86 morts et détruisant 18.000 bâtiments. Les conditions météorologiques étaient à l'époque similaires à celles qui prévalent actuellement dans le nord de la Californie, région touchée à plusieurs reprises ces dernières années par de violents feux de forêt.

Pointée du doigt pour ses installations vétustes et un entretien insuffisant de la végétation autour des lignes à haute tension, PG&E s'est mise en faillite en janvier. Le mois dernier, la société a annoncé le versement de 11 milliards de dollars (environ 10 milliards d'euros) aux compagnies d'assurance ayant indemnisé les victimes du "Camp Fire".

PG&E ouvre des centres pour recharger les appareils électriques

À l'annonce de ces coupures de courant, les Californiens se sont précipités dans les magasins pour faire des réserves de piles, d'eau, de nourriture et d'essence. Pour atténuer l'impact des coupures, PG&E a ouvert dans les zones concernées des "centres" où les habitants peuvent venir recharger leurs appareils électriques, bénéficier de locaux climatisés, etc.

Le drapeau rouge pour signaler les incendies flotte également sur le sud de la Californie, où d'autres opérateurs pourraient à leur tour couper le courant.