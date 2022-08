Incendies, inondations... Le point sur les catastrophes naturelles qui touchent les États-Unis

Des gros incendies de forêt, des inondations : les États-Unis payent leur lot de catastrophes naturelles ces jours-ci. En Californie, deux personnes sont mortes dans ce qui est décrit comme le pire feu de l'année, appelé "McKinney", à la frontière avec l'Oregon. Le correspondant d'Europe 1 décrit des flammes incontrôlables ce week-end. Au total, 20.000 hectares de forêt sont partis en fumée en deux jours, et 3.000 habitants ont été évacués.

Une sécheresse historique depuis plusieurs années

Dans cet endroit de la Californie, il a fait très chaud la semaine dernière avec près de 40 degrés, et l'ouest américain connait une sécheresse historique depuis plusieurs années. Les autorités font part désormais de leur inquiétude pour les prochaines heures car des orages secs sont prévus, c'est-à-dire avec très peu ou pas de précipitations, mais avec des éclairs qui pourraient aggraver la situation.

D'autres incendies plus petits ravagent également plusieurs régions des États-Unis : le Montana, l'Idaho et le Nebraska. Dans l'État californien, les flammes aux portes du parc national des Yosemite sont, elles, contenues à plus de 70%.

Des inondations meurtrières dans le Kentucky

Plus à l'est, dans l'État du Kentucky, des inondations ont fait 28 morts, dont plusieurs enfants. Depuis jeudi, les secouristes font du porte à porte dans cette région rurale et isolée pour tenter de retrouver des survivants après les pires inondations de l'histoire de l'État. Les pluies torrentielles ont tout emporté, des voitures, des maisons, et parfois des ponts.

Le Kentucky est habitué aux orages estivaux, mais d'après les scientifiques, il y avait 0,1% de risques qu'autant d'eau s'abatte sur la région : plus de 20 cm en seulement 12 heures par endroit. La faute à l'air très humide et de plus en plus chaud qui remonte du golfe du Mexique. L'atmosphère instable s'est transformé en orage démentiel avec des dégâts amplifiés à cause du terrain vallonné et d'infrastructures inadaptées pour faire face à cette violence des éléments.