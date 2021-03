Vaccin : AstraZeneca ne devrait livrer que 30 millions de doses à l'UE ce trimestre

La colère monte à Paris comme à Bruxelles, contre le groupe AstraZeneca. Ce dernier devait initialement fournir plus de 100 millions de vaccins contre le Covid-19 à l'Europe mais elles se font encore attendre. "AstraZeneca fait des efforts mais pas tout son possible", a tweeté jeudi Thierry Breton, commissaire européen. Si cela continue, les objectifs du premier trimestre ne seront pas atteints, poursuit-t-il. Si les livraisons ont déjà été réduites, les Vingt-Sept de l'Union européenne attendent tout de même 40 millions de doses ce trimestre. Selon les informations d'Europe 1, seules 30 millions de doses seraient finalement reçues.

Et la baisse des livraisons de vaccins pourrait encore se poursuivre au second trimestre. "AstraZeneca doit respecter ses engagements et nous présenter un plan d’action précis", a déjà réagi la ministre de l'Industrie, Agnès Pannier Runacher. "L'Europe défendra ses intérêt", promet de son côté le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, Clément Beaune.

Faible production en Belgique, restriction d'importation à l'international

Le groupe AstraZeneca peine à tenir les délais pour plusieurs raisons. D'abord, ses premiers ennuis venaient de son usine belge : pour compenser une production plus faible que prévu, la compagnie comptait importer des doses provenant de ses sites du reste du monde.

Mais maintenant, ce sont ses usines à l'international qui bloquent. Londres a notamment obtenu que les usines britanniques du groupe tournent uniquement pour les Anglais. De même en Inde ou aux Etats-Unis, qui restreignent les exportations, a indiqué le responsable de la vaccination en Suède.

Le vaccin remis en cause

Les explications officielles se font attendre, alors que le vaccin AstraZeneca est dans la tourmente. Le Danemark, l'Islande et la Norvège ont suspendu les injections du sérum anglo-suédois en raison de craintes liées à la formation de caillots sanguins chez des personnes vaccinées, et l'Italie a interdit l'utilisation d'un lot.

L'Agence européenne des médicaments assure que le vaccin est sûr: "Il n'y a actuellement aucune indication selon laquelle la vaccination a provoqué ces conditions qui ne sont pas répertoriées comme effets secondaires de ce vaccin.