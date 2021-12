Un séisme important au large de l'île grecque de Crète

Un séisme important d'une magnitude de 5,7 s'est produit mercredi au large de l'île grecque de Crète, a annoncé l'Observatoire d'Athènes. L'épicentre du séisme était situé en mer à 48km au sud-est d'Arvi, au sud de la ville d'Héraklion, et a eu lieu à 4H08 GMT selon l'Observatoire d'Athènes.

Des séismes fréquents

Aucun dégât n'a été signalé mais les pompiers grecs étaient mobilisés mercredi matin pour effectuer des contrôles dans la zone touchée. D'après les médias grecs, le séisme a été ressenti jusqu'en Egypte.

La Grèce est située sur plusieurs failles sismiques et subit régulièrement des séismes. En octobre 2020, un séisme de 7,0 avait touché la mer Egée, entre l'île grecque de Samos et la ville d'Izmir, dans l'ouest de la Turquie. La plupart des dégâts se sont produits en Turquie, où 114 personnes ont péri et plus d'un millier ont été blessées. En Grèce, deux adolescents avaient perdu la vie à Samos.