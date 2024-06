Un important commandant du Hezbollah tué dans une frappe israélienne au Liban

Un important commandant militaire du Hezbollah a été tué ce mardi soir dans une frappe israélienne dans le sud du Liban, a confirmé le mouvement chiite libanais allié du Hamas palestinien. "C'est avec une grande fierté et un grand honneur que la Résistance islamique annonce le martyre du commandant Taleb Sami Abdallah, connu sous le nom de 'Hajj Abou Taleb', né en 1969 dans la ville d'Adchit dans le sud du Liban, qui est monté en martyr sur le chemin de Jérusalem", a écrit le mouvement.

Le commandant "le plus important du Hezbollah à être tué jusqu'à présent"

Selon une source militaire libanaise, la frappe aérienne a eu lieu dans la ville de Jouaiyya, à environ 15 km de la frontière israélienne, et a causé la mort de trois personnes en plus du commandant. Le commandant "est le plus important du Hezbollah à être tué jusqu'à présent depuis le début de la guerre", a affirmé cette source, sans préciser son rôle précis dans le mouvement chiite libanais.

Dans un second communiqué, le Hezbollah a annoncé le décès d'un autre membre du mouvement, Mohammad Hussein Sabra, survenu selon une source proche du mouvement dans la même frappe fatale à Taleb Sami Abdallah. Sans commenter directement cette frappe, l'armée israélienne a indiqué avoir mené mardi des bombardements dans un secteur du sud du Liban d'où le Hezbollah avait lancé en matinée "environ 50 roquettes".

Regain d'intensité

Les échanges de tirs entre l'armée israélienne et le Hezbollah ont gagné en intensité au cours des derniers jours, en pleine guerre dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas palestinien. Plus de huit mois de violences ont fait au moins 467 morts au Liban, dont environ 90 civils et près de 304 combattants du Hezbollah, selon un décompte de l'AFP basé sur les données du mouvement chiite et de sources officielles libanaises.

En janvier dernier, le Hezbollah avait annoncé la mort de Wissam Tawil, décrit comme "un commandant de la force al-Radwan", son élite du Hezbollah, dans une frappe israélienne. Il s'agissait alors du plus haut responsable militaire du Hezbollah tué depuis que le mouvement libanais a débuté, le 8 octobre, ses tirs contre Israël pour soutenir le Hamas palestinien dans la bande de Gaza. Côté israélien, au moins 15 soldats et 11 civils ont été tués, selon les autorités. De part et d'autre de la frontière, des dizaines de milliers d'habitants ont été déplacés par les combats incessants.

Après des tirs de roquettes et de drones du Hezbollah ayant provoqué des incendies dans le nord d'Israël, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé la semaine dernière qu'Israël était "prêt pour une opération très intense" à sa frontière avec le Liban.