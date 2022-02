Un hiver en Chine : à la découverte de la société chinoise derrière les JO

ÉVÉNEMENT

Le coup d'envoi des Jeux Olympiques d'hiver a officiellement été donné vendredi, à Pékin. Ces JO seront, évidemment, l'occasion de parler de sport d'hiver, mais pas que. Politique, diplomatie, problèmes sociétaux ou sportifs au sens large... Ces Jeux sont loin d'être neutres, comme nous le raconte ici notre éditorialiste Virginie Phulpin .

À Europe 1, on a aussi voulu en profiter pour mettre en lumière le pays dans lequel ils se déroulent : la Chine. Pendant deux semaines, notre correspondant Sébastien Le Belzic nous ouvre une fenêtre sur la société chinoise, sur les habitudes de celles et ceux qu'il croise tous les jours, à Pékin notamment, sur leurs modes de consommation, leurs goûts, leur quotidien.

"Un hiver en Chine", c'est une série de Vlog, contraction de "blog" et de vidéo", que vous retrouverez par ici sur Europe1.fr, mais aussi sur Dailymotion et Youtube, et que vous pouvez télécharger en podcast sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles .