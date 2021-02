Un Français détenu depuis 9 mois en Iran, son avocat dénonce des "accusations fausses"

Neuf mois que ce touriste trentenaire se trouve dans les geôles iraniennes. Le ministère des Affaires étrangères a confirmé mercredi la détention d'un Français en Iran, arrêté en mai 2020 et détenu depuis, sans explication, selon Le Point. D’après l’hebdomadaire, il s’agirait d’un touriste de 35 ans qui s’était rendu en Iran pour faire le tour du pays en van. Il s'agit- à d'un nouveau sujet de tensions en perspective entre Paris et Téhéran, alors qu'une chercheuse à la double nationalité française et iranienne, Fariba Adelkhah, est déjà retenue en Iran depuis juin 2019.

Son avocat évoque des accusations "contradictoires et fausses"

Le touriste français aurait été appréhendé par les forces de sécurité iraniennes dans une zone désertique située à la frontière entre l'Iran et le Turkménistan, loin des circuits touristiques habituels. Il est depuis détenu dans la prison Vakilabad de Machhad, au nord-est du pays. Un établissement pénitentiaire décrit par certains activistes comme un "enfer".

Bénéficiant de la protection consulaire, il a pu à ce titre parler à ses proches ainsi qu’à des représentants français. D’après l’un de ses proches, il est aujourd’hui en bonne santé. Mais son avocat iranien dénonce une détention "illégale", évoquant sur Twitter des accusations "contradictoires et fausses". Ni l’ambassade d’Iran en France ni les officiels de Téhéran n’ont donné suites aux demandes d'entretien d'Europe 1.