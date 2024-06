«Un fléau qui sème la souffrance et la mort» : le pape François redit sa ferme opposition à la légalisation des drogues

Le pape François a redit mercredi sa ferme opposition à la légalisation de la consommation de drogues, dénonçant les "trafiquants de morts" et l'impact du trafic de stupéfiants sur l'environnement. "On ne réduira pas la toxicodépendance en libéralisant l'usage des drogues, comme cela a été proposé, ou déjà mis en œuvre, dans certains pays, ceci est un fantasme", a déclaré le pape lors de son audience générale hebdomadaire sur la place Saint-Pierre, au Vatican.

"Un impact destructeur"

Plusieurs pays, dont le Canada, l'Uruguay, Malte et plus récemment l'Allemagne, ont légalisé le cannabis pour un usage récréatif. "C'est un devoir moral de mettre fin à la production et au trafic de ces substances dangereuses", a-t-il ajouté devant des milliers de fidèles à l'occasion de la journée internationale contre le trafic de drogue, instituée par l'ONU.

Qualifiant les dealers d'"assassins" poussés par "la logique du pouvoir et de l'argent", le jésuite argentin a également dénoncé "l'impact destructeur" du trafic de drogue sur l'environnement, en particulier dans le bassin de l'Amazonie. Face à ce "fléau", qui "sème la souffrance et la mort", François a appelé à la bienveillance envers les personnes dépendantes, invitant à "agir, à nous arrêter devant les situations de fragilité et de douleur, à savoir écouter le cri de la solitude et de l'angoisse".