Un ex-prélat accuse le pape de ne rien faire pour lutter contre les abus sexuels

Un ex-ambassadeur du Vatican à Washington, qui avait accusé le pape François d'avoir eu connaissance d'abus sexuels et d'être resté inactif, a estimé lundi que le souverain pontife continuait à ne "rien faire ou presque" en la matière. L'archevêque conservateur italien Carlo Maria Vigano est un accusateur chronique du pape et ses allégations restent sujettes à caution. Dans une longue interview réalisée par e-mail par le quotidien Washington Post, ce prélat retraité, retiré dans un lieu qu'il tient secret, a répété que le pape aurait "menti" pour couvrir Theodore McCarrick, un cardinal soupçonné d'abus sexuels qui a été défroqué en février.

Archbishop Carlo Maria Viganò corresponded by email with The Washington Post over two months--his first extended interview since he called on Pope Francis to resign last August, accusing the pontiff of covering up for a sexual abuser. Read his comments.https://t.co/9fP3wLvMkt