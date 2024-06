Un «cirque médiatique» : à Los Angeles, le débat Trump-Biden ne mobilise pas les foules

Le débat sera scruté aux États-Unis, mais aussi dans le reste du monde. Ce jeudi soir, le président Joe Biden affrontera pour la première fois dans le cadre de l'élection présidentielle de 2024, l'ancien président Donald Trump. Officiellement, les deux hommes n'ont pas encore été investis par leurs partis respectifs. Mais, à moins de cinq mois de l'élection, le scrutin se jouera clairement entre les deux hommes, âgés respectivement de 81 et 78 ans.

Assis à la terrasse d'un café, Tom explique à qui veut l'entendre que les États-Unis sont le plus beau pays du monde. Et ce vétéran du Vietnam se réjouit du débat présidentiel. "Il y aura autant de gens qui regarderont le débat que pour le Super Bowl", s'amuse-t-il au micro d'Europe 1.

Un "cirque médiatique" pour les Américains ?

À deux tables de là, Rosa, une latino-américaine de 72 ans, est bien plus sceptique. "Je ne pense pas que discuter de ce qui a un impact sérieux sur la vie des gens soit quelque chose qui relève du divertissement, comme si c'était une course de chevaux", regrette-t-elle.

Certains électeurs critiquent vivement ce "cirque médiatique", à l'instar d'Abby et Nicola, venus d'Arizona pour fêter l'anniversaire de leur fils adolescent. Elle, ne votera pas en novembre prochain, tandis que son mari est plutôt trumpiste par défaut.

L'âge des candidats complexifie l'élection

"Biden ressemble à un corps qu'on aurait juste placé là, comme une marionnette avec une main dans son dos pour le faire parler. Au moins, Trump, il a un peu de vigueur", estime-t-il. Et l'âge des deux candidats refroidi plus d'un électeur, notamment chez les plus jeunes d'entre eux. C'est le cas de Marco, 24 ans, qui confie qu'il ne regardera pas le débat ce jeudi soir. "Ce pays a été fondé sur des idées nouvelles. On devrait avoir une limite d'âge", s'agace le jeune homme.