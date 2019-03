Un bateau de migrants coule, trois morts dont deux enfants

Au moins trois personnes dont deux enfants sont mortes jeudi lorsqu'un bateau de migrants a coulé près de l'île grecque de Samos, ont annoncé les garde-côtes. Au moins douze personnes se seraient trouvées à bord de ce bateau. Les deux enfants sont décédés peu après avoir été recueillis, et le corps d'un homme a été trouvé peu après, ont déclaré les garde-côtes grecs.

200 migrants morts depuis janvier en Méditerranée. Plus de 200 candidats à l'exil sont morts depuis le début de l'année en mer Méditerranée, la plupart d'entre eux en essayant de se rendre en Italie, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). En 2018, près de 48.000 réfugiés ou migrants sont entrés en Grèce dont environ 32.000 via les îles de la mer Egée proches des côtes turques. Au total, plus de 70.000 migrants et réfugiés vivent en Grèce actuellement.