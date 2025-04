Ukraine : Zelensky annonce la capture de deux soldats chinois combattant pour la Russie

L'armée ukrainienne a capturé pour la première fois deux soldats chinois, annonce le président Volodymyr Zelensky, affirmant que ces derniers combattaient pour l'armée russe dans l'est de l'Ukraine. Il dit avoir demandé à son chef de la diplomatie de "prendre immédiatement contact avec Pékin" pour obtenir des explications.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé mardi que son armée avait capturé pour la première fois deux soldats chinois combattant selon lui pour l'armée russe dans l'est de l'Ukraine. "Nos militaires ont capturé deux citoyens chinois qui combattaient au sein de l'armée russe" contre les troupes ukrainiennes dans la région de Donetsk (est), a indiqué Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Nous avons des informations selon lesquelles il y a beaucoup plus de citoyens chinois dans les unités de l'occupant que seulement deux", a-t-il ajouté.

Zelensky exige aux Occidentaux de réagir

Volodymyr Zelensky a dit avoir demandé à son chef de la diplomatie de "prendre immédiatement contact avec Pékin" pour obtenir des explications à ce sujet et exigé aux Occidentaux de réagir. "Il faut absolument une réaction à cela. Une réaction des États-Unis, de l'Europe et de tous ceux qui, dans le monde, veulent la paix" en Ukraine, a martelé le président ukrainien. "L'implication de la Chine dans cette guerre en Europe, directement ou indirectement, est un signal clair que (Vladimir) Poutine va tout faire sauf mettre fin à la guerre. Il cherche des moyens de continuer à se battre", a-t-il encore asséné.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Il a aussi publié une courte vidéo d'un de ces soldats chinois présumés. Sur ces images, on peut voir un jeune homme en treillis aux traits asiatiques et aux mains liées en train de gesticuler pour décrire, semble-t-il, un combat. On l'entend prononcer le mot "commander" (commandant) en anglais.

Volodymyr Zelensky a affirmé lors d'une conférence de presse qu'au total, six militaires chinois s'étaient engagés dans un combat avec des soldats ukrainiens près du village de Bilogorivka.