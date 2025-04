Ukraine : Volodymyr Zelensky appelle à ne pas faire de «cadeaux» territoriaux à Vladimir Poutine

Ce mardi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé à ne faire "cadeau" d'aucun territoire à son homologue russe Vladimir Poutine afin de mettre fin à la guerre. "Nous voulons tous que cette guerre se termine de manière équitable", assure-t-il. De son côté, Washington envisage la reconnaissance de régions occupées par Moscou.

"Nous voulons tous que cette guerre se termine de manière équitable"

"Nous voulons tous que cette guerre se termine de manière équitable, sans cadeau pour Poutine, et surtout pas des terres", a déclaré Volodymyr Zelensky lors d'un sommet régional. La Russie occupe partiellement quatre régions du Sud et de l'Est de l'Ukraine, dont elle a revendiqué l'annexion en 2022 : celles de Donetsk, Lougansk, Zaporijjia et Kherson.

Elle a aussi annexé en 2014 la péninsule ukrainienne de Crimée après une intervention de ses forces spéciales et un référendum dénoncé par Kiev et les Occidentaux. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a insisté lundi que la reconnaissance internationale de ces annexions est une condition "impérative" pour la fin de l'invasion de l'Ukraine, lancée en 2022.

L'administration de Donald Trump, qui veut mettre fin à la guerre le plus rapidement possible, envisage pour se faire de reconnaître la Crimée comme russe, et, voire, de pousser l'Ukraine à y renoncer, selon des médias. Volodymyr Zelensky a de son côté insisté à plusieurs reprises ces derniers jours qu'une telle éventualité serait inacceptable pour Kiev. Donald Trump avait estimé dimanche que la position du dirigeant ukrainien à ce sujet pourrait changer.