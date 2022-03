Ukraine : un convoi de 100 pompiers français va acheminer du matériel de secours

La France solidaire avec l'Ukraine. Alors que le pays subit toujours de plein fouet l'offensive russe, un convoi français de 100 sapeurs-pompiers et sapeurs-sauveteurs va acheminer du matériel et des véhicules de secours jusqu'à la frontière entre la Roumanie et l'Ukraine.

Un convoi de 21 ambulances neuves pour compléter le don

"Cent sapeurs-pompiers et sapeurs-sauveteurs achemineront le 23 mars jusqu'à la frontière avec l'Ukraine les véhicules et matériels offerts : 11 véhicules d'incendie, 16 véhicules de secours à personne et 23 camions transportant 49 tonnes de matériels sanitaires et de secours (équipements de protection, échelles à main, tuyaux incendies, matériel médical…)", peut-on lire dans le communiqué de presse du ministre des Affaires étrangères et du ministre de l'Intérieur. Les ministères ajoutent qu'"un convoi de 21 ambulances neuves parti le 22 mars complète ce don".

"27 véhicules, des ambulances ou des camions citernes, vont être donnés aux sapeurs pompiers ukrainiens mais aussi 50 tonnes de fret", précise le colonel Jean-Philippe Nicot, qui dirige les opérations, au micro d'Europe 1. "Très concrètement, nous allons leur apporter des vestes de protection, des pantalons, des casques pour les sapeurs pompiers, des chaussures pour intervenir dans les feux urbains et puis des médicaments, des bandages", détaille-t-il. Les sapeurs-pompiers qui participent à l'opération sont "très fiers et très enthousiastes".

L'émotion est à son comble

"L'émotion est déjà palpable aujourd'hui", confie Jean-Philippe Nicot. "Le fait de voir concrètement ce convoi qui est en train de se préparer et qui quittera Paris demain à 6 heures. Et voilà. Et puis, il y aura forcément une grande émotion au moment où nous pourrons remettre ce matériel là aux sapeurs-pompiers ukrainiens".