Ukraine : Macron appelle à des «actions fortes» si la Russie continue à «refuser la paix»

Le président français Emmanuel Macron a dénoncé dimanche les nouvelles "frappes meurtrières" de la Russie en Ukraine et appelé à des "actions fortes" si Moscou continue à "refuser la paix". "Ces frappes de la Russie doivent prendre fin. Il faut un cessez-le-feu dans les meilleurs délais. Et des actions fortes si la Russie continue de chercher à gagner du temps et à refuser la paix", a-t-il déclaré sur le réseau X, sans plus de précisions.

"La Russie poursuit la guerre avec une intensité renouvelée"

Les Européens pourraient notamment décider de nouvelles sanctions massives pour maintenir la pression sur la Russie et la pousser à engager des négociations de paix. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a aussi affirmé dimanche que le nombre d'attaques aériennes russes contre son pays "augmente" et que la pression sur la Russie est encore insuffisante".

L'Ukraine demande notamment davantage de sanctions économiques, que la Russie cherche elle à faire alléger. "Alors que l'Ukraine a accepté la proposition du président Trump d'un cessez-le-feu complet et sans conditions pour 30 jours il y a déjà près d'un mois, que nous travaillons avec tous nos partenaires aux moyens de sécuriser la paix, la Russie poursuit la guerre avec une intensité renouvelée, en ne faisant aucun cas des civils", a poursuivi Emmanuel Macron.

"Combien de temps la Russie va-t-elle se jouer des ouvertures de paix des États-Unis et de l'Ukraine, en continuant d'assassiner enfants et civils ?", a-t-il martelé. Une nouvelle vague de frappes russes a fait deux morts dimanche, dont l'un à Kiev, et des blessés, après une attaque particulièrement meurtrière vendredi à Kryvyï Rig, ville natale du président Zelensky dans le centre de l'Ukraine.

Dix-huit personnes, dont neuf enfants, ont alors été tués dans cette frappe de missile contre une zone résidentielle, tout près d'une aire de jeux.