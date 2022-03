Ukraine : "l'utilisation de missiles hypersoniques est une rupture technologique", note un expert

Ce sont les deux nouvelles de la journée sur le front de la guerre en Ukraine. L'armée russe a annoncé ce samedi 19 mars avoir utilisé vendredi des missiles hypersoniques "Kinjal" pour détruire un entrepôt souterrain d'armements dans l'ouest de l'Ukraine. Olivier Kempf, directeur du cabinet stratégique La Vigie, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique (FRS) confirme sur Europe 1 "que c'est la première fois que ces missiles sont utilisés en circonstance guerre".

Des missiles indétectables pour les défenses anti-aériennes

Mais surtout, il explique la particularité de ces missiles : "ce sont des nouveaux missiles à longue portée qui non seulement peuvent bouger et donc sont très manœuvrant, mais surtout très rapides, beaucoup plus rapides que tous les missiles existants", analyse-t-il, expliquant que "les défenses anti-missiles classiques n'arrivent pas à les toucher", ce qui constitue selon lui "une vraie rupture technologique".

L'autre nouvelle, c'est l'armée russe qui a réussi à pénétrer dans Marioupol, ville stratégique à l'est qui sépare la Crimée du Donbass, les deux régions séparatistes pro-russes. Une prise majeure pour Olivier Kempf puisqu'elle permet à la Russie de "ne plus avoir ce point de résistance et ainsi continuer ses manœuvres dans les autres régions du pays".