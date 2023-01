Ukraine : les inventions de guerre sur le front

Alors que le conflit ukrainien signe le retour d’une guerre interétatique de haute intensité pour la première fois en Europe depuis 1945 avec l’usage d’armes sophistiquées produites par les plus importants industriels de l’armement russe ou occidental, le front accueille également tout un ensemble d’armements hétéroclites de fabrication artisanale ou de détournement d’usage. C’est le cas particulièrement côté ukrainien où les militaires pallient ainsi leur faiblesse face à la masse de matériels déployés par les armées russes. C’est une inventivité guerrière qui repose sur le recyclage de tous les matériels existants dans le pays qui peuvent être équipés d’une arme et d’un soldat.

Place à l'imagination

Par exemple, de vieilles Lada sont transformées en buggy tout terrain. La carrosserie s’en va, un arceau arrive qui accueille une mitrailleuse et voilà un véhicule rapide qui permet de harceler les troupes russes dans la discrétion. Des vélos électriques tout terrain servent aussi dans certaines formations ukrainiennes au déplacement discret d’unités ou de snipers près des fronts. Les drones civils sont également récupérés pour être équipés de système d’observation ou de largages de bombes. La consommation de ces fragiles engins est d’ailleurs énorme, il est aisé de les abattre. La diaspora ukrainienne en achète dans toute l’Europe pour en envoyer aux combattants.

Et puis il y a aussi une inventivité plus sophistiquée avec le détournement d’usage de certaines armes qui se pratique des deux côtés. Les engins sont en quelque sorte déspécialisés. Des missiles anti-char servent à attaquer des positions ennemis, des missiles anti-aériens servent aux bombardements et des missiles antinavires sont tirés contre des villes. Les usages sont repensés pour faire face aux besoins et se donner de la souplesse tactique. C’est aussi une nouveauté de ce conflit qui en révèle l’extrême dureté car en creux cela révèle la nécessité de faire face à tout prix pour tenir ses positions ou répondre sur le terrain aux exigences des états-majors.