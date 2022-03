Ukraine : le théâtre de Marioupol bombardé par l'armée russe

L'Ukraine a accusé la Russie d'avoir attaqué le théâtre de Marioupol, une ville au sud du pays, frappé par un obus, mercredi soir. Dans les premières images reçues sur place, on peut voir le bâtiment ravagé par les flammes, sous des nappes de fumée et un trou béant. Le théâtre a été complétement coupé en deux par l'explosion. Pourtant, selon des images satellites, le mot "ENFANT", avait bien été écrit au sol devant et derrière le bâtiment en immenses lettres blanches. Une manière pour les civils de prévenir les avions de leur présence. Au 22e jour du conflit entre la Russie et l'Ukraine, Joe Biden a réagi à cet acte en qualifiant Vladimir Poutine de "criminel de guerre".

La majorité des occupants du théâtre pourraient être en vie

Selon le maire de la ville, Vadym Boïchenko, un millier d'habitants était réfugié dans le théâtre de Marioupol. Pour l'heure, le bilan humain n'est pas encore connu, mais deux députés ukrainiens affirment sur Twitter que l'abri anti-bombe a tenu. Selon eux, la majorité des victimes pourraient être en vie.

L'élu a dénoncé un "génocide" : "Nous ne pardonnerons jamais, c'est une effroyable tragédie", a-t-il dénoncé sur la messagerie Telegram. Du côté russe, le ministère de la Défense dément l'attaque et accuse le bataillon nationaliste ukrainien Asov.

Marioupol est assiégée et bombardée par l'armée russe depuis deux semaines. Les habitants sont toujours privés d'eau, de gaz et d'électricité. D'après les autorités locales, plus de 2.000 civils sont morts dans la ville depuis le début de la guerre.