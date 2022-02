EXCLUSIF - Corruption, liens avec la mafia, enrichissement personnel… La face cachée de Poutine

Des dizaines de montres de luxe à son poignet, dont certaines valent jusqu'à 400.000 euros, une immense propriété dans le nord de la Russie présentée comme étant la sienne, un gigantesque palais au bord de la mer Noire estimé à un milliard d'euros… Depuis son accession à la tête du Kremlin le 1er janvier 2000, Vladimir Poutine a été aperçu à de multiples reprises affichant des signes extérieurs de grande richesse. Mais comment le président russe, qui gagne environ 200.000 euros par an et n’a fait carrière que dans la fonction publique russe, peut-il s’offrir un tel train de vie ? Europe 1 a mené l'enquête.

Pour trouver un début de réponse à la fortune de l'actuel président russe, il faut remonter au début des années 1990. Dès cette époque, des soupçons de corruption pèsent sur lui. En 1991, quand le système soviétique s’effondre, le maire de Saint-Pétersbourg de l'époque, Anatoly Sobtchak, lui propose de devenir son adjoint chargé des relations internationales. Vladimir Poutine quitte le KGB, depuis devenu FSB [les services secrets russes, ndlr], et aurait alors perfectionné le système existant pour gérer la ville : la corruption.

Les témoins du "système Poutine" à Saint-Pétersbourg

Franz Sedelmayer, homme d'affaires

De cette époque qui a vu la mise en place du "système Poutine", Europe 1 a retrouvé plusieurs témoins, dont Franz Sedelmayer. L'homme vit actuellement dans le sud de l'Allemagne et a été amené à travailler avec l'actuel président russe. Au début des années 1990, il monte à Saint-Pétersbourg une société de sécurité qui forme la police locale et la fournit en équipements. Un contrat est signé sous le patronage de Vladimir Poutine, mais très vite des policiers tentent d'exproprier l'homme d'affaires.

"Des types sont venus me voir six mois après le démarrage de l’entreprise. Ils ont dit qu’ils avaient des projets pour nous, comme par exemple, changer les managers de la boîte", raconte-t-il. "L’idée, en fait, c’était de remplacer mes hommes par les leurs. J’ai répondu que tant que je serai le président de la compagnie, ce ne serait pas possible. On était partenaires, mais c’est moi, le patron, qui décidait qui travaillait ou pas dans la boîte."

Quant à savoir pourquoi la police essayait de l'exproprier, Franz Sedelmayer rétorque sans détour : "Notre compagnie marchait bien et ils espéraient mettre la main dessus." Pour résoudre ce problème inattendu, l'homme d'affaires prend alors rendez-vous avec celui qu’il l’a aidé à s’installer, l’adjoint au maire de la ville, un certain Vladimir Poutine. Une rencontre surprenante.

"Je suis allé voir Poutine et sa réaction a été inattendue. Il m’a répondu que ce n’était pas son problème, ni celui de la ville", se souvient-il. "Poutine a dit qu’il ne voulait pas interférer dans une dispute entre des partenaires de business. Et quand j'ai demandé pourquoi, il m'a clairement répondu qu’il avait assez de travail à faire pour protéger les intérêts du maire vis-à-vis de l’administration. J’ai alors compris que des relations de travail bien particulières existaient dans cette ville. Pas aussi 'normales' qu’ailleurs, disons… "

" J'ai alors compris que des relations de travail bien particulières existaient dans cette ville "

Mais Vladimir Poutine ne s'est pas contenté de cette réponse et aurait alors suggéré au jeune entrepreneur certaines initiatives pour rester propriétaire de sa société. "Nous devions tisser des liens avec les politiques pour pouvoir survivre sur ce marché, pour investir, et pour ça, il fallait que je cultive ma relation avec Vladimir Poutine", relate Franz Sedelmayer. Concrètement, "je lui ai dit [à Vladimir Poutine] que nous n’étions pas les ennemis de la ville, que nous étions amis et que nous étions prêts à contribuer au budget de la ville… Ce que nous avons fait."

L'homme d'affaires sponsorise alors une équipe pour les Goodwill Games de 1994. [Disparus depuis, ces "jeux de bonne volonté" sont un ersatz des Jeux Olympiques créés dans les années 1980 par l'Union soviétique après les affaires de boycott olympiades de 1980 et 1984 par Washington et Moscou, ndlr] "Nous avons fait une donation de plus d'un million de dollars à la ville de Saint-Pétersbourg", affirme-t-il.

Omniprésent, le "système Poutine" ne se limitait pas à obtenir de l’argent des entreprises par la force. La corruption qu'aurait mis en place l'ex-officier du KGB à Saint-Pétersbourg se serait également développée au détriment de la population. C'est en tout cas ce qui ressort du témoignage d'Andrei Korchagine, ancien élu de la capitale russe.

Andrei Korchagine, ancien élu de Saint-Pétersbourg

En 1991 Saint-Pétersbourg, toujours sous le choc de la chute du mur de Berlin, meurt de faim. Vladimir Poutine est alors chargé d’approvisionner la ville en nourriture. Pour remplir les magasins, un système se met en place avec les pays étrangers : des matières premières comme le pétrole ou le bois quittent le pays, et sont échangés contre de la nourriture. Seul problème, si les matières partent bien, la nourriture, elle, n'arrive pas.

En 1992, après enquête sur les problématiques de licences d’exportation signées illégalement et la disparition de fonds, le fonctionnaire Boldyrev de l’inspection de l’adminsitration recommande que Vladimir Poutine soir relevé de ses fonctions et ne soit plus nommé à d’autres postes avant un examen complet des affaires. Crédit : fond d’archives de Marina Salié, députée à l’origine de la première enquête dirigée contre Vladimir Poutine.

Alertés par ces dysfonctionnements, des députés d’opposition avec à leur tête Marina Salié montent une commission d’enquête parlementaire et découvrent un système de fraude. Les matières premières ne sont pas échangées mais vendues. Les députés et des élus comme Andrei Korchagine cherchent alors à savoir à qui profite le crime. "Ce qu’il ressort des réponses apportées aux questions de la commission, c’est la mise en place d’un système de fraude. Et le fait que quelqu’un s’est enrichi considérablement en l’organisant", détaille l'ex-élu croisé à Londres, où il bénéficie du statut de réfugié politique.

"Les députés ont accusé Vladimir Poutine de machinations illégales portant sur des centaines de millions de dollars. C’était des sommes énormes…" Plus précisément, la commission estime le montant de la fraude à 900 millions de dollars. Sur les documents qu'Europe 1 a pu consulter, les conclusions sont sans appel. "L’analyse comparée des prix indiqués dans l’accord témoigne du caractère criminel des conditions de ce dernier. […] Vladimir Poutine […] refuse de présenter tout un ensemble de documents, dans l’intention de cacher la vérité sur la situation des affaires."

" Obtenir la signature d'une personne aussi importante sur le moindre papier, c'était absolument impossible sans payer "

Si le nom de Vladimir Poutine est lié à cette fraude, des documents joints à l'enquête des députés, prouvent qu'il est directement impliqué. Il s'agit de licences d'exportations qu'il a lui-même signées alors qu'il n'en avait ni le droit, ni le pouvoir, explique Andrei Korchagine. "Il l’a fait activement et avec plaisir, car, à cette époque, obtenir la signature d’une personne aussi importante sur le moindre papier, c’était absolument impossible sans payer. Et dans ce genre de cas, il y avait toujours des enveloppes et même des valises pleines d’argent qui circulaient. Car pour ce type de service, il fallait payer en cash", fait valoir l'ex-édile.

Forte de ces éléments, l’enquête parlementaire est transmise à Moscou. L’administration accuse réception et demande officiellement dans un document que Vladimir Poutine soit écarté. "Il doit être démis de ses fonctions et ne doit plus se voir confier de responsabilités publiques", peut-on lire. Pourtant, cette recommandation reste sans suite et Vladimir Poutine demeure maire-adjoint de Saint-Pétersbourg, la preuve d’un système venu d’en haut pour Andrei Korchagine : "Commettre un crime pareil n’est possible qu’avec le soutien du sommet de l’État. Et les gens qui ont commis cela, dont le camarade Poutine, avaient compris qu’ils avaient du soutien et que toutes ces affaires seraient couvertes."

Document d'exportation signé en bas à droite par Vladimir Poutine. Crédit : Fond d’archives de Marina Salié, députée à l’origine de la première enquête dirigée contre Vladimir Poutine.

Kinichi Kamias, un "yakuza"

Et la "couverture administrative" par le haut n'est pas la seule protection dont semble avoir bénéficié Vladimir Poutine. C’est ce que confie un "yakuza", Kinichi Kamias, rencontré en Suède. Ce membre du crime organisé japonais, désormais repenti, accepte de se livrer. L’homme, spécialiste des jeux d’argent, arrive à Saint-Pétersbourg pour développer le business des casinos en éclaireur pour la mafia japonaise. Sur une photo datée d'octobre 1992, Kinichi Kamias apparaît aux côtés de ses associés russes, Guennadi Petrov, le chef de la mafia locale et son adjoint, Serguei Kouzmine.

Le Japonais comprend immédiatement à qui il a affaire : "J’ai tout de suite vu que ce n’étaient pas des gens normaux. Ils avaient leurs propres hôtels et des gardes du corps équipés comme des militaires, avec des mitraillettes pour se protéger. Ils venaient me chercher eux-mêmes à l’aéroport, et parfois même avec un bus. Moi, je demandais : pourquoi un bus ? Et Guennadi me disait : 'Parce que dans cette ville, je contrôle aussi tout ce qui touche aux transports'. De ce que je comprenais, ils contrôlaient tout. Ils pouvaient donc avoir toutes les autorisations."

Le chef de la mafia aurait ainsi expliqué à Kinichi Kamias que le véritable maître du jeu serait en réalité le maire adjoint de la ville, Vladimir Poutine. C’est notamment lui qui autorise l’ouverture de casinos finit-il par comprendre. "Ils m’ont expliqué, enfin Guennadi m’a dit, que les autorisations venaient de Poutine. J’étais surpris, je me demandais pourquoi il contrôlait aussi les casinos. Peut-être qu’il voulait faire du business…"

Guennadi Petrov est alors incontournable, car tous ceux qui souhaitent faire du business dans la ville passent par lui. Et pour cause, il aurait un atout-maître pour les autorisations liées au business : il travaillerait main dans la main avec le maire-adjoint, Vladimir Poutine. Les semaines et les mois passant, Kinichi Kamias finira même par comprendre qu’entre Vladimir Poutine et Guennadi Petrov, il y aurait plus que les affaires, une amitié. Au fil des années, les malversations supposément liées à Vladimir Poutine finissent par attirer l'attention de la police, et même de certains membres des services russes.

Les premiers révoltés

Andrei Zykov, officier de police de Saint-Pétersbourg

Si les différentes affaires liées aux exportations ont été enterrées, elles ont attisé la curiosité de la police locale. C'est ainsi qu'au début des années 1990, révoltés par l’ampleur du système de corruption qui ronge la ville, Andrei Zykov, inspecteur à la brigade financière de Saint-Pétersbourg, et trois de ses collègues commencent à enquêter sur Vladimir Poutine. Une initiative soutenue par le ministère de l'Intérieur russe qui leur fournit un statut spécifique pour leur protection. "On nous a donné une carte spéciale de police quand nous enquêtions sur l’affaire criminelle autour de Poutine, elle permettait que l’on ne nous pose pas de questions", raconte-t-il. "Car si l’on avait dit que l’on enquêtait sur lui, notre équipe aurait été dissoute en 24 heures."

L'enquête va durer huit ans et permettre de mettre à jour ce qu'Andrei Zykov appelle "une société du crime". On a découvert que pratiquement toute la mairie de Saint-Pétersbourg était en réalité une société criminelle, en particulier la partie dirigée par Vladimir Poutine. Il y avait un système de pots-de-vin en appartements. Et pour faire fonctionner le système, ils avaient créé une société qui permettait de corrompre beaucoup de monde : les chefs des gouvernements locaux, les procureurs, les juges…

Mais en 1999, Andrei Zykov est licencié de la police de Saint-Pétersbourg. Vladimir Poutine est devenu le patron du FSB, l’enquête est enterrée.

Alexander Litvinenko, ancien officier du FSB

Autre révolté, Alexander Litvinenko. Cet ancien officier du FSB devenu lanceur d'alerte est le premier à dénoncer au début des années 2000 le système de corruption généralisé qui remonte jusqu’à la présidence. Réfugié en Grande-Bretagne, il meurt six ans plus tard, emporté par un mal inexpliqué. "Alexander était trop bien informé et ce n’était pas bon pour Poutine. Il n’allait pas se taire. Et cela, Poutine l’avait bien compris…", affirme Marina Litvinenko, veuve de Alexander Litvinenko.

C'est à l'University College Hospital de Londres que l'homme va mourir. Sur une photo qui a fait le tour du monde, on le voit la peau jaunie, des cheveux tombés par poignées, rongé de l'intérieur. Sa femme Marina convainc le personnel soignant et la police anglaise de rechercher les causes de cette maladie soudaine et inexpliquée. "Quand Alexander est arrivé à l’hôpital et que j’ai dit qu’il fallait vérifier si ce n’était pas un empoisonnement, les médecins me regardaient comme une folle, en ne comprenant pas comment un homme pouvait arriver à l’hôpital victime d’un empoisonnement radioactif et que des gens aient pu vouloir le tuer", se souvient Marina Litvinenko.

Le "schéma" Litvinenko qui a coûté la vie à l’ex-agent du FSB en 2006. Le dessin démontre que les flux financiers illégaux venus des groupes mafieux remontent jusqu’au gouvernement en passant par les organes de sécurité comme le FSB… Tout le monde touche donc de l’argent de tout le monde. Crédit : Archives de Marina Litvinenko.

Mais l’ancien agent du FSB enquêtait ouvertement sur les liens entre le Kremlin de Poutine, le crime organisé et le blanchiment d’argent en Europe. Il avait dessiné le schéma "Litvinenko" qui montrait comment un système complexe de corruption mêlant FSB, mafieux et politiques permettait l’enrichissement et le vol au plus haut niveau de l’État. Officier intègre, il informe ses supérieurs de ses découvertes, Vladimir Poutine lui-même est mis au courant, signant ainsi l'arrêt de mort de l'agent, selon Marina Litvinenko.

Le 23 novembre 2006, après trois semaines d’agonie, Alexandre Litvinenko meurt. Sa femme saisit la justice. Les conclusions de l’enquête sont formelles : Alexander Litvinenko a été victime d’un assassinat, empoisonné au polonium 210 un métal 400 fois plus radioactif que l’uranium et que seul un réacteur nucléaire peut produire. "C’est du matériel radioactif qui a été utilisé et la quantité retrouvée est sans précédent. Cela veut dire que c’était un acte de terrorisme d’État", affirme Marina Litvinenko. "Qui a pu autoriser que du matériel radioactif soit transporté jusqu’à Londres et utilisé ici ? Qui a donné l’autorisation ? C’est une partie importante de la question, savoir qui porte la responsabilité de cela et qui doit être puni."

" J'ai pris mon portefeuille, je suis monté dans un avion, et je suis parti "

Pour Marina Litvinenko, l’identité des commanditaires ne fait aucun doute. Elle s’appuie sur l’enquête de Scotland Yard pour pointer du doigt Vladimir Poutine et le chef des services secrets, Nikolai Patrouchev. Le maître du Kremlin n’a jamais été accusé officiellement, mais l’enquête est remontée jusqu’à deux anciens membres des services secrets russes qui vivent aujourd’hui tranquillement en Russie, protégés par le pouvoir. En septembre 2021, la Cour européenne des droits de l'homme a confirmé de son côté la responsabilité de la Russie dans la mort d'Alexander Litvinenko.

Nouveaux soupçons

José Grinda, procureur espagnol

Vladimir Poutine président n’aurait donc jamais mis fin à des logiques d’enrichissement personnel. Mais a-t-il abandonné ses anciennes relations ? Particulièrement celles qu'il entretenait avec Guennadi Petrov, le chef de la mafia de Saint-Pétersbourg ? Le 14 juin 2008, ce dernier et ses proches sont arrêtés en Espagne. Guennadi Petrov est victime de son train de vie fastueux : la police vient le chercher dans une immense villa qu’il avait fait construire avec vue plongeante sur la mer. Un gigantesque paradis immobilier, mais aucun revenu déclaré. En 2007, la justice espagnole commence à s’intéresser au chef mafieux. Il est mis sur écoute et sous surveillance.

Parmi les procureurs à l’initiative de cette enquête, José Grinda. Dans les écoutes téléphoniques qu’il a ordonnées, il découvre, stupéfait, l’ampleur des liens entre la mafia russe et le gouvernement de Vladimir Poutine. "Monsieur Petrov parle fréquemment avec certains hommes politiques et certains fonctionnaires. Il y a des conversations dans lesquelles ils évoquent les intérêts de Petrov en Russie. Et ils parlent sur un ton qui n’est pas un ton amical mais plutôt un ton pour obtenir quelque chose, pour influencer ces personnalités publiques. C’est ce que l’on appelle du trafic d’influence", rapporte-t-il.

" C'est ce qu'on appelle du trafic d'infuence "

Un trafic d’influence qui aurait notamment lieu entre le chef de la mafia Guennadi Petrov et "Tolik", autrement dit Anatoly Serdioukov, le ministre de la défense de Poutine selon les écoutes réalisées par le procureur. "C’était une relation très intime. Ce n’est pas comme s’ils se connaissaient à peine. Ce dont nous sommes sûrs, c’est que Guennadi Petrov entretenait une relation de supériorité hiérarchique vis-à-vis d'Anatoly Serdioukov. Enfin, peut-être pas hiérarchique, mais en tout cas, de supériorité. Dans les conversations, dans la façon de parler, Anatoly Serdioukov était clairement en-dessous de Guennadi Petrov", affirme José Grinda.

Des liens entre le chef mafieux Guennadi Petrov et un ministre proche de Vladimir Poutine sont donc avérés. Mais il est également possible que l'actuel président russe figure en personne dans les conversations enregistrées via un surnom qui revient régulièrement dans les écoutes : "Piervyi", Premier en russe. Dans une conversation retranscrite par la justice entre Guennadi Petrov et son fils Anton, le "Premier" semble avoir la main sur tous les types de business. Alors qui est réellement ce mystérieux "Premier" ? "Je ne sais pas, je ne m'en souviens pas", glisse dans un sourire José Grinda.

Serguei Kolesnikov, homme d’affaires

Officiellement, Vladimir Poutine est un chantre de la lutte anti-corruption. Il estime fréquemment sur les plateaux de télévisions russes que les lois et pratiques russes en la matière sont au niveau des standards internationaux. Mais à en croire l'homme d'affaires Serguei Kolesnikov, ce ne serait qu’une façade. En 2010, ce dernier a dû quitter précipitamment la Russie, menacé d’une arrestation imminente. "J’ai appris qu’un proche de Poutine avait décidé de faire poser de la drogue dans ma voiture pour me faire envoyer en prison. Alors j'ai pris mon portefeuille, je suis monté dans un avion, et je suis parti", témoigne-t-il.

Depuis il vit en Europe. Pour témoigner, il donne rendez-vous à Vilnius, la capitale de la Lituanie. Dans sa chambre d’hôtel, il fait écouter un enregistrement réalisé au cours d’une réunion avec ses associés, une des dernières avant son exil. Une réunion de travail durant laquelle les résultats financiers de son entreprise de matériel médical sont passés en revue. Un business florissant en 2009 grâce à un actionnaire caché, selon Serguei Kolesnikov : Vladimir Poutine.

Grâce à lui, l’entreprise aurait reçu de nombreuses commandes publiques avec à la clé des bénéfices conséquents, réclamés par un certain Mikhail Ivanovitch. Un personnage clé des enregistrements clandestins réalisés lors des réunions par Serguei Kolesnikov, et qui est en réalité un pseudonyme. "Ce surnom (sic) désigne Poutine", confirme-t-il. Un stratagème utilisé pour "parler sans citer un nom connu publiquement, pour être plus libre de discuter et ne pas attirer l’attention sur nos discussions."

Ce jour de 2009 à Saint-Pétersbourg lors de discussions animées, les associés de Serguei Kolesnikov auraient acté, selon l'enregistrement, le versement de l’ensemble des bénéfices, soit près de 450 millions d’euros à leur actionnaire caché, Vladimir Poutine. Un versement illégal, puisque la fonction publique de Vladimir Poutine l’empêche de toucher de l’argent d’une entreprise privée.

Schéma expliquant les transferts d'argent entre les sociétés dont Vladimir Poutine serait un actionnaire caché et les sociétés destinées au financement du palais au bord de la mer Noire, dont la valeur est estimée à un milliard de dollars. À noter la complexité volontaire des transferts, destinée à les dissimuler. Crédit : skolesnikov.org

Cet argent, selon Serguei Kolesnikov, Vladimir Poutine l’aurait utilisé pour construire un gigantesque palais au bord de la mer Noire, dévoilé l’année dernière dans le détail par l’opposant Alexeï Navalny, emprisonné depuis. Valeur totale estimée de la propriété et des bâtiments : près d’un milliard d’euros. Serguei Kolesnikov a déjà accusé publiquement à plusieurs reprises Vladimir Poutine d’enrichissement illégal et n’a jamais été attaqué en justice.

Vladimir Poutine et les Panama Papers

Ilya Tcherkassov, patron de la Philarmonie de Saint-Pétersbourg

En avril 2016 éclate le plus grand scandale financier des dernières années : les Panama Papers. Plus de 11 millions de documents confidentiels issus du cabinet d’affaires panaméen Mossack Fonseca éclatent au grand jour. Tous racontent la même chose, la création de comptes off-shores dans des paradis fiscaux avec un but : blanchir l’argent de la fraude fiscale ou de la corruption. Parmi les noms qui apparaissent sur les listings, un proche sur lequel s’appuie beaucoup Vladimir Poutine, un ami de très longue date, Serguei Roldouguine.

L'homme est l’un des plus célèbres musiciens russes, mais aussi le parrain de la seconde fille de Vladimir Poutine et son meilleur ami depuis l’enfance. Sa signature figure sur des documents ayant permis de cacher plus de deux milliards de dollars au Panama. S’agit-il de sa fortune personnelle ou aurait-t-il accepté de dissimuler l’argent de son ami d’enfance, Vladimir Poutine ?

" Il était et reste un ami de Vladimir Vladimirovitch Poutine "

À Saint-Pétersbourg, Serguei Roldouguine vient régulièrement jouer à la Philharmonie, où l’homme est connu pour sa modestie. Ilya Tcherkasov, est le directeur de l’établissement. Pour lui, le musicien n’aurait rien d’un homme richissime. "Il ne semble pas intéressé par l'argent. C’est un homme, disons-le comme cela, qui ne se comporte et ne vit pas comme quelqu’un qui aurait deux milliards de dollars. Quand il vient à la Philharmonie, il conduit lui-même sa voiture et me demande à l’avance par téléphone de lui réserver une place de parking, si cela est possible. Un milliardaire se comporte autrement."

Un mode de vie plutôt simple qui n'empêche pas Illya Tcherkassov d'avoir été le témoin direct de l’amitié qui lie Sergueï Roldouguine à Vladimir Poutine. "Il était et reste un ami de Vladimir Vladimirovitch Poutine. Je les ai vus ensemble une fois, il y a quatre ans à la Philarmonie, lors d’une cérémonie en l’honneur d’un musicien. Ils y étaient invités tous les deux, on les voyait ensemble. Et oui, on voyait bien que c’était des proches", affirme-t-il.

Un reflet de l’état d’esprit de Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg. Son ami Serguei Roldougine l’accueille pour la nuit, il raconte. Titre : "Plus tranquille avec une arme"

"Un jour Vladimir est arrivé chez moi à la datcha avec son chauffeur. On s’est assis, on a discuté, et nous sommes allés dormir. C'est alors que je vois qu’il installe un fusil à pompe à côté de lui. Apparemment un problème était apparu. Je lui dis : 'Vovka, que fais-tu ? Tu crois que cela va te sauver ?' Il répond, que cela me sauve ou pas, je me sens plus tranquille avec. C’était la dernière année de son travail à la mairie, alors que la campagne électorale de Anatoly Sobtchak commençait. Crédit : Editions Vagriouss 2000

Cette amitié aurait-elle servie à Vladimir Poutine pour cacher sa fortune ? Sur la première chaîne nationale russe, Serguei Roldouguine a justifié ces deux milliards de dollars par des dons à but éducatif obtenus auprès de mécènes. "L’apprentissage de la musique est très cher et très individualisé. La prise en charge des musiciens coûte également très cher. Alors, je demande de l’argent à mes amis et je finis sans doute par les énerver à force de leur demander de participer financièrement à mes projets. Mais ça ne marche pas si mal que ça."

Roman Schleinov, journaliste d'investigation

Devant les caméras, Serguei Roldouguine justifie même l’utilisation des fonds en question. "Je peux montrer les instruments que j’achète : l’instrument 1, l’instrument 2, les quatre pianos que je viens d’envoyer à Sotchi dans une école de musique. Mais cette version des faits peine à convaincre les journalistes d'investigation russes qui ont travaillé sur les Panama Papers. "En réalité, cette réponse n’est pas sérieuse. Deux milliards de dollars ne correspondent pas aux quelques instruments qu’il a ramené de l’étranger", affirme Roman Schleinov, journaliste d'investigation pour Novaya Gazeta, un des derniers journaux russes indépendants. "Avec 2 milliards de dollars, il aurait inondé le pays d’instruments de musique."

Pour Roman Schleinov, il n'y a qu’un seul bénéficiaire possible. "Qui a précisément la main sur cet argent ? Qui a besoin de Roldouguine pour se cacher et ne pas montrer que cet argent est à lui ? La première idée qui vient à l’esprit, c’est le président russe. Bien sûr, c’est très dur de le prouver. C’est un ancien des services [secrets], il ne doit pas figurer sur les documents", explique-t-il. "Un fonctionnaire russe intelligent ne laisse jamais sa signature sur le moindre dossier. Pour ce genre de choses, il fait appel à une personne de confiance, un ami, un proche ou quelqu'un de la famille."

Quant à savoir pourquoi Vladimir Poutine voudrait accumuler autant d'argent, Roman Schleinov botte en touche. "Je ne sais pas pourquoi un homme veut contrôler toutes ces ressources financières. On ne sait pas à quoi il est destiné, et on ne connaît pas non plus le rôle exact que joue son entourage dans l'utilisation de cet argent."

Mais Vladimir Poutine va lui-même apporter la réponse officielle à cette question sur la chaîne pro-gouvernementale Russia Today, en avril 2016. Selon le président russe, Serguei Roldouguine est un homme honnête, tout comme lui. "Plus il y aura de gens comme lui, mieux ce sera. Je suis fier d’être son ami", déclare le maitre du Kremlin. "Ils ont inventé ce qu’ils appellent une information en disant 'Il y a un ami du président russe impliqué donc cela doit avoir un rapport avec la corruption'. Mais quelle corruption ? Il n'y a aucune corruption."

Certificat de fonction du cabinet Mossack Fonseca qui comporte le nom de Sergey Pavlovitch Roldugin écrit en anglais, l’ami d’enfance de Vladimir Poutine. Crédit : document issu des fonds de l’ICIJ avec l’aide d’Anastasia Kirilenko.

La traque de Vladimir Poutine

Vladimir Milov, ancien ministre, membre des équipes d’Alexei Navalny

Le "Premier", Mikhail Ivanovitch… ces pseudonymes renvoient-ils à coup sûr au maitre du Kremlin ? Si le doute subsiste encore, cela n'empêche pas certains d'avoir été témoins d'un trafic d'influence au plus haut niveau. C'est notamment le cas de Vladimir Milov, ministre adjoint de l'Économie de Vladimir Poutine entre 2000 et 2002. Selon lui, sous l’influence de son président, la Russie s’est transformée en kleptocratie. "Il a établi un contrôle total des biens et des revenus dans les industries principales, à savoir le gaz, l’électricité, le pétrole. Il le fait avec les gens de son cercle proche et certains dont la rumeur dit qu’ils sont connectés avec le crime organisé de Saint-Pétersbourg", souffle-t-il.

"Pour moi, faire cela, c’est du crime organisé en soi car c’est criminel pour des bureaucrates de pouvoir contrôler le cash-flow. Les amis reçoivent tous les contrats d’État, les financements, et ils inventent même des projets spéciaux absolument inutiles." Un système bien rôdé qui permettrait de dire que Vladimir Poutine est une forme de parrain, selon ce membre des équipes de l'opposant Alexeï Navalny. "Il contrôle tout personnellement."

William Browder, l'homme d’affaires à l’origine de la loi Magnitsky

La force et la longévité du tentaculaire "système Poutine" a, au fil du temps, piqué la curiosité de nombreux observateurs. Mais dès que l’un d’entre eux s’apprête à montrer les preuves de la corruption de Vladimir Poutine, du gouvernement russe ou des oligarques, le Kremlin n’hésiterait pas à le menacer, voire le sacrifier. La menace de mort peut donc rapidement devenir une épée de Damoclès au-dessus de la tête de certains, comme pour l'homme d’affaires William Browder. Chaque année à Londres, il organise une cérémonie d’hommage à Serguei Magnitski, son ancien avocat "tué, car son crime était d’avoir démontré la corruption du système Poutine."

En 2009, après deux années d’enquête, Serguei Magnitski vient de prouver que de hauts responsables russes ont volé 250 millions de dollars lors de l’expropriation illégale de son patron William Browder. Mais quand il informe la justice russe de ses découvertes, la réplique est immédiate : Magnitsky est arrêté pour fraude fiscale et emprisonné.

" Il a été battu à mort de nuit par huit gardes "

"Il a été arrêté et mis en détention préventive, puis torturé pour qu’il retire son témoignage contre les membres du gouvernement. Il était enfermé dans une cellule sans chauffage et sans fenêtre, en décembre, à Moscou où il fait froid à mourir", explique William Browder. Mais Serguei Magnitski refuse de signer une confession et de se parjurer. À 37 ans, ce père de deux enfants meurt en prison après 358 jours de détention, quelques jours avant la limite d'un an durant laquelle il pouvait être détenu sans procès. "Il a été battu à mort de nuit par huit gardes", affirme William Browder.

Bien décidé à ne pas en rester là, l'homme d'affaires se lance dans une enquête pour comprendre pourquoi son avocat gênait tant les autorités russes, mais également pour retrouver les 250 millions de dollars volés lors de son expropriation.

Au bout de sept ans d'efforts, William Browder arrive à dessiner le circuit de l’argent au travers de dizaines de sociétés offshores jusqu’à l’un des bénéficiaires, selon lui : Serguei Roldouguine, l'ami d’enfance de Vladimir Poutine, l'homme aux deux milliards de dollars épinglé par les Panama Papers. "C’est le flux d’argent que Serguei Magnitski a découvert et la raison pour laquelle il a été tué", affirme-t-il. "L'argent passe par des banques russes, des banques moldaves, jusqu’à arriver potentiellement sur le compte de Roldouguine."

Et d'ajouter : "La morale de l’affaire Magnitski est que si vous avez quelque chose que les autorités veulent voler, ils vont le faire. Et plus cette chose a de valeur, plus ils mettront de moyens pour la voler. Et si vous faites quoi que ce soit pour leur barrer le chemin, alors rien ne les arrêtera. Ils iront jusqu’à vous tuer ou tuer vos employés, en le faisant de la manière la plus sadique possible."

Schéma conçu par l’équipe de William Browder recherchant les flux financiers alimentant les proches de Vladimir Poutine. On remarque l'incroyable effort de dissimulation des flux d'argent via des sociétés offshores, et des prêtes-nom. Crédit : William Browder.

William Browder finira même par attaquer de front Vladimir Poutine et il parvient, en décembre 2012, à faire adopter par les États-Unis le Magnitski Act, une loi qui permet de geler à l’étranger les biens mal acquis des officiels russes. Une grande victoire pour l’homme d’affaires. "La loi Magnitski ruine le modèle de business de Poutine. Il a travaillé dur pendant 17 ans pour voler en commettant des crimes et maintenant, avec l’argent bloqué à l’Ouest, cela n’en vaut plus le coup. Il est touché au cœur de ce qui est le plus important pour lui", jubile William Browder.

Mais faire de l'avocat un symbole de la lutte anti-corruption en Russie a une conséquence immédiate : devenir l'ennemi numéro un du Kremlin. "J’ai été menacé de mort et de kidnapping. De nombreuses enquêtes criminelles sont ouvertes contre moi en Russie. J’ai été condamné à 18 ans de prison par contumace", témoigne-t-il. "Les russes veulent me tuer, mais ils veulent me tuer de telle sorte que cela n’ait pas de répercussions pour Vladimir Poutine et pour son régime. Donc ils doivent trouver une façon de me tuer qui ne ramène pas l’enquête vers eux. Et pour l’instant, ils n’ont pas trouvé. Ils y pensent, j’en suis sûr, ils en parlent. Et moi je dois les empêcher d’y arriver."

Un "système Poutine" sur le déclin ?

Accusations de corruption généralisée, de liens avec la mafia, ou encore d'avoir ordonné des meurtres… Combien de temps le "système Poutine" peut-il encore durer ? Rendra-t-il un jour des comptes ? Aujourd’hui, le secret de sa survie, ce serait de garder le pouvoir par tous les moyens : les russes vont de moins en moins voter et le font de moins en moins en faveur de Russie Unie, le parti de Vladimir Poutine. L’opposition est annihilée, le nationalisme porté à son paroxysme avec le conflit ukrainien pour mobiliser les russes derrière le Kremlin. Mais toutes ces mesures ne permettent pas au président de résoudre son principal problème, sa succession comme le pense Vladimir Milov

"Je pense qu’il est déjà en train de prendre la sortie", avance l’ancien ministre. "La question est de savoir combien de temps il va encore pouvoir garder le pouvoir. Beaucoup de personnes vont vouloir le poursuivre en justice." "Vladimir Poutine a très peur de ne plus être président de la Russie car il sait que moi, tout comme de nombreuses autres victimes de ses crimes, allons vouloir le juger", renchérit de son côté William Browder, l'homme d'affaires à l’origine de la loi Magnitsky. Premier ministre ou président, Vladimir Poutine est à la tête de la Russie depuis août 1999. Après avoir fait évoluer la Constitution, il peut envisager de rester au pouvoir jusqu’en 2036.

Remerciements à Anastasia Kirilenko sans qui rien de tout cela ne serait possible et à toutes les personnes qui se dévouent pour témoigner.