Ukraine : «Je ne connais pas un bâtiment qui soit resté entier», raconte une habitante de Marioupol

TÉMOIGNAGE

C'est le 27e jour du conflit en Ukraine. Volodymyr Zelensky a lancé un appel à Vladimir Poutine : il est prêt à faire des concessions sur le Donbass et la Crimée en échange de la paix. Pas de retour pour le moment du Kremlin. En attendant, le conflit se poursuit, notamment à Marioupol, le grand port de la mer d'Azov dans le sud du pays. La ville est l'objet d'âpres combats. C'est sous les tirs que Polina est partie il y a six jours se réfugier chez sa mère à 20 kilomètres de Marioupol. Cette jeune maman de 22 ans, a encore du mal à raconter le cauchemar. Entre deux soupirs, les souvenirs reviennent.

La bombe qui tombe à cinq mètres de la maison, les murs qui s'écroulent, les fenêtres qui se brisent... "À ce moment-là, je me suis dit qu'on pouvait mourir et j'ai commencé à pleurer", raconte-t-elle au micro d'Europe 1. "Dans quelques jours, c'est l'anniversaire de ma fille et j'ai eu peur qu'elle meure, et qu'elle ne fête pas ses deux ans."

Des rues jonchées de cadavres

À seulement deux ans, sa fille a dû s'habituer à vivre avec ses parents sans électricité ni gaz, à boire de la neige fondue, ou encore à manger ce qu'ils avaient pu chauffer au feu de bois. La mère de famille décrit des rues jonchées de cadavres. "Mais le plus dur, c'est qu'on n'avait pas d'information, on ne savait pas ce qui se passait dans le monde", soupire-t-elle.

Polina ne sait pas non plus si elle veut poursuivre sa fuite. Elle craint des tirs sur la route, mais aussi de ne plus revoir sa maison. À Marioupol, dit-elle, "je ne connais pas un bâtiment qui soit resté entier".