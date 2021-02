Trump sort du silence sur Fox News : "Je pense que nous avons largement gagné"

Resté silencieux depuis son départ de la Maison Blanche, il y a un mois, Donald Trump a repris la parole mercredi sur la chaîne Fox News, et en a profité pour contester à nouveau le résultat de l'élection présidentielle et la victoire de Joe Biden. Le milliardaire s'est exprimé une vingtaine de minutes au téléphone sur l'antenne du média conservateur, à l'occasion de la mort de Rush Limbaugh, voix légendaire de la radio américaine et ami de l'ancien président. "C'était un homme formidable, un talent extraordinaire", a d'abord réagi Donald Trump.

"Beaucoup de gens le pensent également"

Le président sortant a ensuite saisi l'occasion de cette prise de parole pour glisser un message sur les dernières élections, remportées par Joe Biden, et dont il a nié le résultat pendant des mois. "Rush pensait que nous avions gagné, et moi aussi d'ailleurs. Je pense que nous avons largement gagné. Beaucoup de gens le pensent également", a-t-il assuré. Et d'ajouter : "Je ne crois pas que ça aurait pu arriver à un démocrate, il y aurait eu des émeutes partout".

Pas de changement de stratégie, donc, pour Donald Trump, resté très silencieux sur son avenir depuis son départ de la Maison Blanche. Après son acquittement par le Sénat, qui le jugeait pour son rôle supposé dans les violences du 6 janvier au Capitole, il a simplement promis dans un communiqué de continuer l'aventure pour la grandeur de l'Amérique.